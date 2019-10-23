何刚：5G手机已经成熟，华为Mate X卖16999元不算贵

10月23日，华为在深圳召开5G终端及全场景新品发布会，正式宣布Mate30系列5G手机上市开售，同时公布5G折叠屏手机Mate X最终定价16999元，11月15日正式发售。

发布会后，华为消费者业务手机产品线总裁何刚接受了新浪手机等媒体采访，解答了有关5G、折叠屏手机的一些问题。何刚表示相比4G手机，5G新机发售需要更多时间测试，这也导致华为Mate30系列5G开售时间延长了一个月。另外，何刚估计Mate30系列手机发货量在春节前能达到1000万台。

为何5G版比4G版晚一个月发售？

事实上，华为Mate30系列5G算不上全新产品。在今年9月的Mate系列新品发布会上，华为已经公布了这款产品，不过当时只宣布了产品价格，并没有开卖。距离那场发布会后一个月，华为终于确定Mate30系列5G手机于11月1日发售。

对于这一个多月的延时发售，何刚解释说Mate30系列搭载的麒麟芯片采用全新半导体工艺，并且做了两颗芯片，一颗4G一颗5G，首先工艺上就有难度。此外，5G芯片相比4G芯片还需要更多测试，包括入网、不同环境连接稳定性等各个方面。所以从芯片到整机测试都增加了5G手机的上市周期。何刚认为能在4G手机开售一个月后就让5G手机上市，已经非常不容易了。

▲Mate30系列5G版

在谈到5G手机时，何刚表示，运营商已经开启5G手机预售，这就意味着5G网络已经进入了一个新阶段——可以让一定规模用户使用。虽然还不如4G网络铺设那么广泛，但是已经有了明显改善。何刚坦诚Mate 20 X (5G)发布的时候，大家认为5G还不成熟，而到了Mate30系列5G，无论是网络的配合还是手机的体验都已经相当成熟。

“如果今天你问我华为5G终端是否准备好了，我想说Mate30系列的5G产品已经准备好了，完全可以满足大家稳定商用的规模”。

此外，何刚表示Mate30系列年内销量挑战1000万台是有可能的。“去年上市的Mate20系列销量1600万左右，P30系列上市9个月就已经超过1000万了，所以我自己觉得这次的产品年内销量挑战1000万也还是有可能的”。

▲何刚宣布了目前华为手机的销量

其实在今天发布会上何刚已经公布2019年华为手机销量达到了2亿台，比2018年达成这个销量提前了64天。对于今年手机整体销量预估，何刚认为今年海外销量下滑，国内增长很快，“今年总体销量能做到2.4亿到2.5亿台”。

Mate X卖16999元不算贵？

除了Mate30系列5G手机外，华为首款5G折叠屏手机也是这次发布会的看点。它采用麒麟980处理器+巴龙5000调制解调器的方案，和Mate30系列5G一样同时支持SA/NSA双模网络。

其实这是一款今年年初就亮相的产品，只是一直没在国内发售，所以没用上华为最新麒麟990 5G芯片也不足为奇。不过发布会上何刚透露下一代折叠屏新品Mate Xs将会搭载麒麟990 5G SoC，并于2020年3月上市。

▲下一代折叠屏手机Mate Xs公布

华为对于折叠屏手机的态度还是非常明朗的。采访时何刚表示折叠屏是未来一个方向，“当然这个全新的技术我们也会根据消费者的体验不断优化”，“面向未来我们也做好了准备”。

谈到折叠屏的生态，发布会上何刚展示了一些适配的应用，其中包括微信、淘宝、苏宁等等。而在会后的采访中何刚表示，目前常用的应用都能适配折叠屏，未来也会有更多开发团队加入。而对于不少用户的担心的折叠屏手机铰链使用次数问题，何刚回答“完全可以满足消费者正常使用，没有任何问题”。

▲适配了华为Mate X折叠屏手机的应用

Mate X作为华为首款5G折叠屏手机，价格自然也算不上便宜（16999元）。关于定价，何刚表示折叠屏手机很多部件都不便宜，而且一些部件还需要华为帮助供应商一起解决，所以何刚认为当前的定价还是比较合适的。

当VR遇见5G“会有一个大发展”

整场发布会，手机产品只是其中一部分，华为还发布了VR Glass这样一款产品。物如其名，它是一款VR眼镜，通过特殊线缆连接华为Mate30系列5G手机就能获得沉浸式观影体验，还能通过5G进行云游戏，和二次元主播互动等等。

▲华为VR Glass

这款产品其实是作为华为5G生态中的一员而发布的。其巧妙的将运算、数据等部分交给手机处理，而本身只有显示功能。去除了复杂的计算模块，VR眼镜本身就会变得轻便。这也是何刚认为这款产品最值得称赞的地方。他拿自己的亲身经历来举例，他说以往的VR眼镜太重，戴时间长了就很难受，而华为的这一款在飞机上佩戴一路完全没问题。

何刚认为VR结合5G会有一个大的发展，好的终端会促进好的内容，好的内容也需要更好的终端来呈现。如此一来VR内容匮乏的问题就能得到解决，未来也会有更大的发展。