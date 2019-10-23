东京车展大赏：迟来的电动化潮流

东京车展开幕前夕，更多的日韩系车企们开始把各自对于未来的展望，以及最新战略准备分享给全世界——一个以纯电动化战略为主的车展。

作为日本车企的主场，几乎所有头部品牌都开始拥抱新能源，并且首次发布纯电动汽车。被誉为「亚洲汽车风向标」的东京车展，试水也好重点战略也好，电动化都成为不可逆的大趋势之一。

极客公园挑选了此次出现在东京车展的几款纯电动代表车型，让我们一窥日韩系为主的电动话战略究竟如何特立独行，各有千秋。

「极客」马自达的MX-30

这是纯电动战略的「保守派代表」马自达推出的第一款纯电动汽车。

单从外表上就已经给我们带来了不同的思路。MX-30外观上最大的亮点在于它的对开门设计，它的后门相对较小，且没有门把手，前后车门分别可以打开到82度和80度。马自达称其为「自由式车门（freestyle doors）」，并表示这些门可以改善汽车内部空间的开放性，并有助于进出，包括装卸婴儿推车或轮椅等。

▲马自达MX-30采用了对开门设计|马自达

再看车辆本身的配置。MX-30搭载了35.5 kWh的电池组，能够提供105 kW的动力和264 Nm的扭矩。车辆的续航里程为130英里（210km），坦白讲，从续航上看，这辆车没什么竞争力可言。但外媒预测该车型还将提供增程式配置。

▲续航较短是MX-30的硬伤|马自达

在充电方面，根据Electrek报道，MX-30能够以6.6kW的交流电充电，支持CHAdeMO或CCS标准的高达50kW的直流电充电，具体情况要视地区而定。

车内，MX-30内饰采用了可回收再利用的纤维及环保材质，响应纯电动车的身份。三块屏幕分别是前方的仪表盘、右前方的车载系统以及档把前方的空调控制屏幕。

▲空调控制屏幕在档把前方|马自达

马自达宣布MX-30已在欧洲接受预购，明年开始交付，价格尚未公布。

日产的再次「概念」Ariya Concept

Ariya Concept是日产之前推出的概念车IMx扩展而来，但这次依然被称为概念车Ariya Concept。根据外媒，2021年我们有可能看到该车的量产版本。

▲Ariya Concept依旧被称作概念车| Nissan

Ariya Concept外观依然有点概念车的感觉，前后大灯都极具科技感，设计相对激进。更令人吃惊的是，在车内几乎没有实体按键，全部用屏幕或者内嵌式触控按键，仪表盘与中控屏幕连接在一起，车载系统可通过OTA更新。

▲Ariya Concept车内几乎没有实体按键|网络

副驾驶面前则非常干净，整体看起来十分简约，不禁让人联想到了特斯拉内饰。不过Ariya Concept有种「智能座舱」的感觉，似乎人们在车内不是为了开车坐车，而是为了更好地享受车内空间。

▲Ariya Concept车内空间十分简洁| Nissan

动力方面，Ariya Concept采用前后双电机配置，并且搭载ATTESA E-TS扭矩分配系统。日产还宣布，车辆将配备ProPILOT 2.0辅助驾驶系统，其表示，2.0辅助驾驶系统甚至可以在某些情况下「放手」驾驶。

▲Ariya Concept搭载了ProPILOT 2.0辅助驾驶系统| Nissan

虽然官方尚未公布续航里程，但有外媒称，日产准备将该车型投入生产。报告显示，Ariya Concept续航里程可达300英里（483公里），百公里加速在5秒以内。从这组数据看，Ariya Concept的表现优于多数电动汽车，日产也许希望通过这款车来重新开启电动汽车的领先地位。

最「疯狂」的雷克萨斯LF-30

在众多新车型当中，雷克萨斯LF-30或许是最疯狂的一个。

巨大的鸥翼门、L4级别自动驾驶、搭载四个轮内电机，以及带有AR显示的天窗……LF-30是一辆实打实的概念车。

▲雷克萨斯LF-30 |雷克萨斯

首先，前脸依然是雷克萨斯的风格，格栅由一块可变色屏幕代替。全车只有两个鸥翼门，采用无B柱设计。在车内，侧窗透明度可随喜好调节，保护乘客的私密性；中控台类似科幻电影里的配置，雷克萨斯官方称其采用了「下一代人机交互界面设计」，包括AR信息显示和手势控制等。

▲LF-30内饰|雷克萨斯

最亮眼的部分在动力系统方面。车辆配备了110kWh电池组，在四个车轮内装载4个电机，这种设置可以让车辆根据不同情况改变前驱、后驱或全驱，但此前从未在量产车上实现。雷克萨斯称，车辆最大输出功率为400KW，以及700Nm的扭矩，百公里加速3.8秒。

▲LF-30动力十分强悍|雷克萨斯

在WLTP工况下，车辆续航里程为311英里（500公里），并且支持150kW的无线充电。

仅拿出一项配置，都是量产车很难企及的，这就是雷克萨斯对于车辆电动化的设想。雷克萨斯同时宣布了电动化战略，该公司表示，未来3-5年内将推出PHEV和EV专属平台，预计到2025年，旗下所有车型都将提供电气化版本，且电气化车型的销量将超过传动燃油动力车型。

▲雷克萨斯首款纯电动车型将会是LF-30的量产版本|雷克萨斯

最后，雷克萨斯将于2019年11月推出首款纯电动汽车，而这款车将会是LF-30的量产版本，究竟是能「落地」多少黑科技，我们还要拭目以待。

小型电动汽车即将崛起？

除以上三款车型外，各家也相继推出了电动车型，有趣的是，大多车型会选择更小，续航里程更短的方式，当做短途旅行的代步车。比如丰田的Ultra-Compact BEV、日产的小型电动概念车IMk，以及很早之前就进行展示的本田Honda E。

▲日产小型电动概念车IMk | Engadget

以Ultra-Compact BEV为例，其车长只有2.49米，比smart还要短。续航里程为100公里，最高时速仅60km/h。

▲丰田Ultra-Compact BEV | InsideEVs

小型电动车实际上代表了电动汽车的另外一个方向，也与日本的实际情况息息相关。在追求更高科技配置，续航里程更远的车辆以代替燃油车的同时，面向小城市或者农村的微型电动车更适合当地的状况。其售价在10万人民币左右，作为日常通勤的车辆已绰绰有余。

▲本田Honda E |本田

另一方面，日本社会已进入老龄化，小型电动汽车作为面向老人的车型再合适不过。市场咨询公司罗兰贝格（Roland Berger）日本管理合伙人永岛聪（Satoshi Nagashima）表示，日本已经感受市场到对小型电动汽车的需求，「由于人口迅速老龄化，日本正面临更多涉及老年人和出行的问题。」

值得一提的是，这类小型电动汽车大多没有向海外销售的意思，所以结合日本国情推出车辆，是日系车企发掘的一个细分市场。

对于全球市场来说，日系车企都是一个比较特别的存在。在电池之外，似乎日企更早的「押注」在研究其他材料作为汽车动力。不过，日韩企业「迟来」的战略让电动化再次登上重要位置，因此接触纯电的第一战也成为公司们的任务之一。车展只是一个秀，怎样在新趋势下生存发展，是所有公司关心的问题。