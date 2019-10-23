华为发布HiLink全屋智能解决方案

在今天于深圳华为坂田基地举行的“华为5G终端及全场景新品发布会”上，为了更好地落实并加速“全场景智慧生活”战略中的“智能家居”场景商业计划，结合“华为IoT开发使能三件套”，华为消费者业务IoT产品线总裁支浩发布了华为智能家居业务领域基于平台、体验、服务的“HUAWEI HiLink全屋智能”。

据支浩介绍，HUAWEI HiLink全屋智能解决方案的核心理念包含三点：一是体验领先，将分布式多终端入口体验全面拉通，统一VUI（Voice User Interface）/GUI（Graphical User Interface），通过华为1+8全场景入口矩阵、智慧生活APP等实现自然、友好、无处不在的自然交互与一致体验；二是平台统一，基于HUAWEI HiLink，通过华为AI、大数据、多协议连接等技术的赋能，联合地产商和海量智能硬件厂家建立一个面向房屋基础设施和家电的统一平台，实现前装向后装的全面兼容；三是服务融合，华为将整合互联网和本地化社区服务，为消费者提供更加专业高效的服务。

发布会现场，华为还举办了“HUAWEI HiLink全屋智能服务中台SI（System Integrator）同路人”合作伙伴启幕仪式及“HUAWEI HiLink智能产品赋能中台IDH（Independent Design House）同路人”合作伙伴启幕仪式，体现了华为与生态伙伴间的亲密合作。

与此同时，华为还正式发布了720全效空气净化器C400及力博得智能声波牙刷两款HUAWEI HiLink生态产品。其中，720全效空气净化器C400售价899元，力博得智能声波牙刷售价179元。

本次发布会，华为带来了其在5G与IoT领域厚积薄发的众多成果，除了HUAWEI HiLink全屋智能解决方案，以及HUAWEI HiLink生态产品，还发布了面向工业领域、打造连接千行百业的全球首款商用5G工业模组，不仅将工业设备带入5G连接时代、将家装地产行业带入全新合作维度，也将为广大消费者的智慧生活带来更丰富的体验。