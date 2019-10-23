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苹果iPhone 11/Pro防水测试：通过水下无人机下潜至12米

2019-10-23 23:28:27来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月23日消息 今年9月，苹果推出了全新的iPhone 11系列。在苹果官网有关防溅、抗水、防尘的说明中，三款新品均为效果在IEC 60529标准下达到IP68级别。其中，iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max为在最深4米的水下停留时间最长可达30分钟，iPhone 11则是在最深2米的水下停留时间最长可达30分钟。

日前，外媒CNET通过水下无人机测试了iPhone 11与iPhone 11 Pro的防水性能。CNET与索法尔海洋技术公司（Sofar Ocean Technologies）合作，在名为“Trident”的水下无人机上安装了iPhone 11和iPhone 11 Pro，并将Trident送到了加利福尼亚的蒙特雷湾。（CNET测试视频：点此查看

下潜深度：4米

第一次的下潜深度为4米，持续时间30分钟。（注：iPhone 11官网标注的深度为2米。）

30分钟后，CNET将两部手机取回。在用毛巾擦干手机后，两块屏幕均能正常工作，并且相机镜头（正面或背面）均没有明显的起雾现象。此外，按钮和扬声器仍可工作。但在播放之前录制的音频时，iPhone 11听起来有些水浸现象，iPhone 11 Pro则有些失真，但比iPhone 11播放的声音大。

下潜深度：8米（26英尺）

第二次的下潜深度为8米，除了同样的扬声器问题外，两款手机均正常：两块屏幕仍可正常工作，相机拍摄的照片不存在任何模糊或透水的迹象；iPhone 11扬声器播放的音频依旧比iPhone 11 Pro柔和。

下潜深度：12米（39英尺）

最后一次的下潜深度为12米，这是iPhone 11官网标注深度的六倍，也是iPhone 11 Pro官网标注深度的三倍。同样，除了扬声器问题外，两者均表现正常。三天后，两款手机完全干燥时，损坏也很小。

CNET表示，与没有进行水下测试的两台全新设备相比，测试用的iPhone 11和iPhone 11 Pro的扬声器听起来不那么清脆，最大音量也略微变低。

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关键词：苹果iPhone 11

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