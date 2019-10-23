富士正式发布X-Pro3相机：把数码无反玩出胶片机感觉

相距Fujifilm X Summit不到一个月，富士今天正式发布了X-Pro3，新无反相机拥有X-T3同款CMOS传感器、处理器，沿用了光电混合取景器，造型更像是一台胶片，直接照片更具胶片质感。

初代X-Pro1中富士使用了光电混合取景器，奠定X-Pro系列旁轴胶片相机的造型，新的X-Pro3造型与上一代产品，但细节上做了大量革新。X-Pro3造型最大变化是将162万像素的主屏幕藏在翻转屏内侧，只有在翻转状态下用户才能观察到主屏幕。

在主屏幕原来位置上是一块1.28英寸副屏，该屏幕是一块无背光的彩色液晶屏幕，配有保护用的钢化玻璃，不具备触摸功能，在"经典模式"副屏能胶片模式、白平衡模式以及ISO感光，犹如胶片相机背面的胶片信息窗口，在"标准模式"下会用数字、图标显示快门速度、ISO感光度、剩余张数和其他拍摄设置。

在调整了主屏幕位置后，X-Pro3只有在腰平取景时适合使用屏幕取景，换句话说更依赖取景器了。为了提升取景器体验，富士重新设计光电混合取景器，在OVF下放弃变焦设计，换取了0.52倍放大率、95%覆盖率、17mm眼点、27°视角、更高分辨以及更小失真，在EVF下改用一块369万像素、0.5英寸的OLED面板，实现了5000：1的高对比度和1500 cd/m2的最大亮度，100fps高刷新，提拱了97% sRGB色域范围与更准确的色彩。

X-Pro3机身另一个重要变化是采用钛合金制造机身。X-Pro3拥有纯黑、DR钛金灰和DS钛金色三个配色，纯黑色版本采用镁铝合金制造，DR钛金灰、DS钛金色机身框架同样采用镁铝合金制造，但顶盖与底盖改用了带Duratect表面硬化技术的钛合金制造，将表面硬度提升到Hv1500的维氏硬度等级，超过钛金属硬度的10倍（Hv100-150）。如果用户喜欢"露铜"感，建议选购纯黑版本，若是喜欢历久常新的感觉，那最好选择DR钛金灰、DS钛金色。

在X-Pro3内部使用的是X-T3同款的2610万像素的"X-Trans CMOS 4"传感器和"X-Processor 4"图像处理引擎，性能与后者相似，原生感光度范围是ISO 160-12800，可扩展至ISO 100-51200，机械快门时滞为0.045秒，电子快门时滞为0.02秒，机械快门、电子快门、裁切模式最高连拍速度分别是11FPS、20FPS以及30FPS。改进了AF与多重曝光，加入了机内HDR和对焦包围模式，可在-6ev下自动对焦，可以限制自动对焦范围，多种曝光最多支持9张照片，不过视频性能有所削弱，最高至支持C4K/[email protected] 15min超高清视频，续航为370张（EVF下）。

X-Pro3是一台造型极度胶片机化的数码相机，为了进一步"以假乱真"富士再一次强化胶片模拟，提供了更为丰富机内PS功能，具体如下：

· 胶片模拟功能中新增了"CLASSIC Neg"模式，它模拟了传统上用于日常街拍的彩色负片效果。色彩针对每个亮度级别进行精确控制，可创建丰富的色彩对比度，提升图像的清晰度。

· 最初被引入FUJIFILM X-T3和FUJIFILM X-T30的黑白调节功能，可对黑白图像应用暖色调和冷色调，现在已更新为"黑白色调"功能。X-Pro3现在允许您从暖色调/冷色调和洋红色/绿色调的矩阵中选择关键颜色，将丰富的渐变效果融入到图像中，以创建具有个人风格的照片。

· 新增了"清晰度设置"作为图像质量参数，补充了现有的高光色调、阴影色调和清晰度。拍摄对象的纹理和轮廓可以被强调或软化，同时还可以保留颜色的渐变来控制图片的整体效果。

· 模拟胶片的"颗粒效果"功能得到了改进，以便您可以调整"强度"和"尺寸大小"来实现对颗粒感的更精确控制，而之前的型号中只有"强"和"弱"两种颗粒感选项。

· 众所周知，对于一个色彩饱和度很高的拍摄对象来说，再现渐变是很困难的。"色彩效果"功能可在此类拍摄对象中再现更深的颜色和更高的色调清晰度，目前与"蓝色彩色正片"效果互补，将更大的深度和自然生动的效果应用到图片中的蓝色色调上。

简而言之，X-Pro3除了提供更多胶片色外，还能在机内加"S"型曲线，加噪点，模拟出森山大道风，或者来个奥巴蓝，做到直出就是胶片的感觉。下面是使用不同胶片模拟、不同机内设定直出的照片，搭载镜头是XF35mm F1.4。

在Fujifilm X Summit上，富士宣布用XF 50mm F1.0代替原计划的XF 33mm F1.0，因为后者实在太大太重了，达到了1.3KG，必须配置脚架环。那新的XF50mm F1.0能做到多小，可参考下面对比照片。

由于Fujifilm X Summit的预告关系，大家已经了解X-Pro3的关键特性，真正谜团是价格，那中国区X-Pro3定价到底是多少呢？很遗憾尚未富士尚未公布，只表示会与美元定价接近——纯黑色版定价1799.95美元，DR钛金灰、DS钛金色版定价1999.95美元。