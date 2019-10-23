内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

扎克伯格：“天秤币”是必要创新，能否成功我也不确定

2019-10-23 23:44:00来源：新浪科技作者：李明责编：懒猫评论：

北京时间10月23日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）已开始在美国众议院金融服务委员会举行的听证会上作证。

扎克伯格在听证会上表示，事实上，他也不清楚“天秤币”（Libra）能否按当初的预期去运作。

听证会开始后，在事先准备好的开场白中，扎克伯格花了很多时间来讨论Facebook的民权计划、多样性记录，以及“天秤币”项目将如何增强国家安全等等。

而众议院金融服务委员会马克辛·沃特斯（Maxine Waters）则在开场白中列举了Facebook发布歧视性住房广告，未能保护消费者数据，以及将其平台用于干预选举等不良记录。她还对Facebook不允许政治候选人的广告接受第三方事实核查的政策提出质疑。

沃特斯说：“你们愿意践踏任何人，包括你的竞争对手，女性和有色人种，甚至是我们的民主。你们还开启了关于Facebook是否应该被拆分的严肃讨论。”

而扎克伯格则试图为“天秤币”辩护，认为它是金融服务业的必要创新。但他也承认，这引发了人们对Facebook的担忧，尤其是“天秤币”项目。

扎克伯格说：“我相信这是我们需要建立的东西，但我知道，我现在还不是这方面的理想信使。在过去的几年里，我们经历了许多问题。我相信，有很多人希望这个提议是Facebook以外的其他任何人提出的。”

在接受委员会成员提问时，扎克伯格称，事实上他自己也不确定“天秤币”是否会成功。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Libra

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有