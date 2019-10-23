扎克伯格：“天秤币”是必要创新，能否成功我也不确定

北京时间10月23日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）已开始在美国众议院金融服务委员会举行的听证会上作证。

扎克伯格在听证会上表示，事实上，他也不清楚“天秤币”（Libra）能否按当初的预期去运作。

听证会开始后，在事先准备好的开场白中，扎克伯格花了很多时间来讨论Facebook的民权计划、多样性记录，以及“天秤币”项目将如何增强国家安全等等。

而众议院金融服务委员会马克辛·沃特斯（Maxine Waters）则在开场白中列举了Facebook发布歧视性住房广告，未能保护消费者数据，以及将其平台用于干预选举等不良记录。她还对Facebook不允许政治候选人的广告接受第三方事实核查的政策提出质疑。

沃特斯说：“你们愿意践踏任何人，包括你的竞争对手，女性和有色人种，甚至是我们的民主。你们还开启了关于Facebook是否应该被拆分的严肃讨论。”

而扎克伯格则试图为“天秤币”辩护，认为它是金融服务业的必要创新。但他也承认，这引发了人们对Facebook的担忧，尤其是“天秤币”项目。

扎克伯格说：“我相信这是我们需要建立的东西，但我知道，我现在还不是这方面的理想信使。在过去的几年里，我们经历了许多问题。我相信，有很多人希望这个提议是Facebook以外的其他任何人提出的。”

在接受委员会成员提问时，扎克伯格称，事实上他自己也不确定“天秤币”是否会成功。