李国庆和俞渝开撕，曾经的创业夫妻档正式决裂

谁也没想到，惯常沉默的俞渝，会以这种歇斯底里的方式“手刃亲夫”。

昨日晚间，当当董事长俞渝在朋友圈手撕丈夫李国庆，并曝出李国庆是同性恋、患有梅毒、满口谎言等一系列猛料。她表示，“你绑架我二十年，我受够了。”“要抓破你的脸。”

俞渝称，李国庆从家中拿走1.3亿现金，其中包括俞渝父母的存款，并非净身出户。并指出李国庆经常在家摔东西，不顾家，联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。

此前李国庆在接受腾讯新闻《进击的梦想家》采访时，回忆被老婆逼宫怒摔杯吓到主持人，曾引发热议。

10月23日晚间，李国庆在微博表示，从7月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚。10月17日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

当晚深夜，俞渝在朋友圈称，“家门不幸，顾客无碍，当当更好。”李国庆则转发自己7月底递交起诉状和俞渝离婚的微博，并表示，“狗急跳墙，工作撕逼虚构事实，私生活撕逼更是意淫。变态，精神病患者。我为儿子忍受23年。”

24日凌晨，李国庆发布微博回应称，"请不要仅仅把你描绘成婚姻受害者。不想揭露你伪善嘴脸，爱过请珍惜"。

曾经伉俪情深的创业夫妻档，正式决裂。

李国庆被“逼宫”始末

距离李国庆上一次登上热搜不到半个月时间。

10月10日，在接受采访时，李国庆回忆被老婆逼宫怒摔杯，桌子上的玻璃杯被李国庆猛力摔在地上，瞬间成了碎片，这成了网络热点。李国庆称俞渝将他他赶出了一手创立的当当网。李国庆觉得不解、挫败、愤怒和委屈。“我当然不能原谅她，因为她是我老婆。”

两日之后，李国庆在微博为摔杯道歉，他表示实是“情难自已”，吓到主持人了，更抱歉的是把夫妻创业污名化。李国庆还表示，阴谋也好，设计也罢，过去的都将过去，他会带领新的项目去创造新的明天。还会有更广阔的天地在等着他。李国庆表示，从去年1月15日接到俞渝的逼宫信，就通知俞渝从此分居。

在李国庆的“传播”下，他被妻子俞渝踢出局的“驱逐”三步曲：股权变更、逼走副总、再加逼宫信。这些故事已人尽皆知。

李国庆曾在一次电视栏目里透露，俞渝的“驱逐”第一布是先把俩人股东名字他那部分股份逐渐变成她的，这样俞渝就成了第一大股东。“我占27%，她占61%。”

随后，俞渝将李国庆一手带起来的六个副总逼走，，一年时间内辞职了五个。

最后则是俞渝带着现有的管理层，说‘我们不喜欢你’，给李国庆写了一封‘逼宫信’。“我一想，现在你都得到管理层的支持了，那你说我还来这干嘛呢。缴枪吧，就这样被踢了。”李国庆说。

2019年2月20日，当当网宣布，联合创始人李国庆离开公司。当当网表示，2019年1月开始，李国庆不再担任当当网任何职务，仍是公司股东。

在这之后，但凡李国庆出现在媒体之前，都少不了指责俞渝明抢暗夺、污蔑、女权等言论。李国庆曾在今年7月的一篇专访中引用蔚来汽车创始人李斌的观点，认为“当当没俞渝会比现在好10倍”。

当当一次次以并不期待的方式回归大众视野之中。

俞渝对此的态度是保持沉默。只有今年7月，当当副总裁陈立均选择主动站出来回应，“他离开后业绩好了。”

俞渝深夜开撕李国庆

在李国庆一次次的吐糟后，一直保持沉默的妻子俞渝爆发了。

俞渝称，李国庆并不是净身出户，而是从家里拿走了一亿三，这其中有俞渝和其父母的存款。并指出李国庆联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。

俞渝称，曾因李国庆大发脾气而报警。“家里的锅碗瓢盆被你砸了多少？你有次砸家之后，我报警，你跑了。警察说，我没有明显伤痕，什么都做不了。”

俞渝称，孩子肺炎住院两个星期，俞渝本人、其侄子、秘书、司机、保姆轮流陪床，幼儿园、小升初、中考、上大学……质问李国庆管过什么？

俞渝还称，李国庆为同性恋，患有梅毒。“你的暴露癖有完吗？我全给……你梅毒的病历、化验单，用我携程账户开房的记录……”

她在朋友圈中控诉，“你和你的‘公关大牛们’知道怎么操纵媒体。不讲事实、讲故事。九分假，一分真，声情并茂上热搜。”俞渝称，和李国庆一起看《雍正王朝》是在20年前。“踢走管理层、股份被欺骗、逼宫、赶走副总，除了逼宫这半件事，每件事你都在撒谎。”

俞渝这一通指责，将两人的生活、家庭、事业中不为人知的丑陋全部剖开，这二十几年婚姻的“真相”让大众不胜唏嘘。

俞渝这次破釜沉舟的控诉反击，虽伤人一千自损一万，但无疑也给了正在事业第三春的李国庆致命一击。谁也没想到，俞渝会以这种歇斯底里的方式“手刃亲夫”。

当晚，李国庆在在微博中写道，“这些年玩财务玩股权我玩不过你，但你若要以此为由拖延时间妄图趁机转移共同资产，我也决不会再忍让！境外公司股权这些年已经被你套走了大头，境内公司股权这一次，咱们就撕破脸对抗到底吧！走到如今，实非得已。”

这婚为什么离不了？

俞渝和李国庆也曾伉俪情深，创立了鼎盛一时的当当，又共赴当当难关。

1996年，李国庆在美国认识妻子俞渝，三个月后闪婚。

1999年11月，两人共同创办当当网。当当网于2010年12月在美国上市，因表现不佳，2016年公司私有化退市。退市后创始人李国庆、俞渝夫妇等高管团队共持股93.17%，公司市值约5.3亿美元。

2017年10月，传出海航集团收购当当网的消息。2018年初，海航集团旗下上市公司天海投资公司宣布拟以6.23元/股的价格发行6.52亿股，并支付34.4亿元现金，初步作价75亿元收购当当科文100%股权及北京当当100%股权。但是到了9月，又宣布终止收购当当网的计划。

当当的不顺无疑是两人婚姻走到末路的催化剂。

在俞渝的指责中，也包括了当当公司内众人对李国庆的不满对自己造成的压力。“哪个公司发布季报，要留保安防冲击？15年市场差，公司私有化，一年多你就关心公关稿对你什么说法？没及时回答，我吃晚饭，你把整张饭桌掀在我身上。”

“我哭着坚持做完私有化。……这20多年，有多少次我想走开。我走开两次，只能回来。……我没有选项，我有打不完的仗。A轮融资、做业务、B轮融资、做业务、C轮融资、上市、抵御电商价格战。”

“你在公司吹胡子、瞪眼睛，我去稳定军心。你媒体上踢驴脑袋，我去见机构投资人解释。对家人、对投资人、对同事，你越闹脾气，我责任感、愧疚感越沉重。”

但当当也“绑架”了两个人的婚姻。

10月23日晚间，李国庆在微博表示，从7月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚。10月17日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

李国庆对此的解释是，“离婚股权一平分，我和她都各46%，她连位置都不保。也就无法夺利（还在安排利润到境外，境外的公司在国内买办公楼出租给当当）。”

另附24日凌晨李国庆微博回应全文：

我们夫妻23年，彼此爱过。虽然后来发生了很多工作上的摩擦，争执，但请不要仅仅把你描绘成婚姻受害者。你直到去年还到处说我是天下最好的父亲，你也一直感恩我这个开心果挽救了你严重抑郁症自杀倾向，还感激我让你参与当当，享受事业乐趣，更多次谢谢我一一次又一次让当当在大战中胜出。

你从当当的帮忙者，到小股东，再到现在的境外绝对持股大股东，你不仅把我从我为之奋斗了半生的事业中扫地出门，还诽谤企图让我名誉扫地。我有痛心、有愤怒、有宣泄也都克制在工作纷争。而你说我是双性恋，说我得过性病，甚至连我已经去世十多年的父母都不放过。

现在，我们的婚姻走到尽头，请不要再纠缠和诽谤我的家人和造谣抹黑我的私生活，更不要让区政府干预司法。我相信法院会做出公正判决。你最近言行已经感情破裂无法挽救，我们双方也都彻底疲惫，不如就处理好这最后一摊事，然后各自好活？你在法庭上又何苦以感情没破裂而不同意离婚?

从头回忆，我感谢你在出国热浪潮下俞渝嫁回国。还多年不拿工资，没有公司名分辅佐我，没想到你最后却变成了武则天，从我手里抢走了我一手创办的当当。我曾经爱俞渝，直到分居前每周至少有三个晚上，我饿着肚子等俞渝23点回家一起吃（她下午去公司）。每年挤出五个假期陪俞渝游山玩水。以至于后来被谣传为“软饭男”，我也觉得没什么。但俞渝对我私生活做出的诽谤和诬蔑，我只想在这里回应一句话：等着收律师函吧。

明明是抢权的武则天，却把肆意抹黑我把自己伪装成受害者，人身攻击肆意造谣的这种行为实在令人气愤。另外还想提醒俞渝的是，我的手里有很多你在国外给人当小三以及你婚后其他不可告人的实锤和证据，不想揭露你伪善的嘴脸都是念在夫妻情分，但请不要把我的让步当成软弱。缘分不易，爱过请珍惜。