特斯拉财报超预期，盘后股价大涨18%

北京时间10月24日凌晨消息，特斯拉汽车今天公布了2019财年第三季度财报，在美股正常交易阶段，特斯拉股价跌0.35%报254.68美元，在截止北京时间5:38的盘后交易中，特斯拉股价飙涨18%，破300美元，为3月以来首次。

特斯拉汽车今天公布了2019财年第三季度财报。报告显示，特斯拉汽车第三季度总营收为63.03亿美元，比去年同期的68.24亿美元下降8%，比上一季度的63.50亿美元下降1%；归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元，与去年同期的3.11亿美元相比下降54%，相比之下上一季度归属于普通股股东的净亏损为4.08亿美元。

财报显示，Model 3轿车的制造商第三季度每股盈利1.86美元，超过了分析师平均预估的亏损24美分。

首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）自去年以来至少宣布了三轮裁员，并重组了业务部门，以应对利润率更高的车型销售放缓的局面。

特斯拉在一份声明中表示，“运营费用处于Model 3投产以来的最低水平。因此，我们在第三季度恢复了GAAP盈利能力，同时产生了正的自由现金流。这是通过从我们的业务中削减大量成本实现的。”

另一方面，特斯拉第三季度营收降至63亿美元，低于分析师的预期，低于去年同期的68亿美元。这是该公司自2012年S型轿车投产以来的首次同比下滑。

特斯拉还表示，该公司的两项重要举措较原计划提前：一、上海超级工厂已经提前启动试生产；二、Model Y的生产时间较原计划提前，预计到2020年夏季将发布Model Y。