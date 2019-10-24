老板电器发声明回应“抽检不合格”：不合格产品为假冒

IT之家10月24日消息 近日，上海市市场监管局对市场上销售的49批次家用燃气灶、家用燃气热水器进行抽检，发现23批次产品不合格。老板电器官方发布声明表示，不合格产品为假冒产品。

以下是声明原文：

严正声明

近日，针对上海市监管局开展的质量抽检督查活动，有媒体报道称，上海市奉贤区南桥镇富旺厨卫电器商店在杭州湾建材市场销售的标称由老板电器集团(中国)有限公司生产(或供货)的“老板电器”牌家用燃气灶(型号: JZT2-QA01G,未见生产日期或批号),其检测一氧化碳的排放指标，实测左火0.407%、右火0.391%(标准值应≤0.05%)，超出标准要求。

就上述事件，我司现予声明如下:

一、上述“老板电器”产品经过我司专业技术部门多方位鉴定，不属于我公司生产制造、销售的产品，我司亦从未生产、销售过型号为"JZT2-QA01G"的产品。

二、杭州老板电器股份有限公司从未给予老板电器集团(中国)有限公司任何商标专用权或销售、代理权。

三、经我司法务部门核实，老板电器集团(中国)有限公司是一家在香港注册的空壳公司，现在已经宣告解散(被除名)，将上述厂家标识的产品在市场销售的行为已涉嫌非法经营。

四、对于上述案件中有关当事人的侵权行为，我司将积极与国家相关部门配合，针对侵权行为进行调查，追究相关人员责任，维护消费者合法权益。我司提醒广大消费者，在选购老板电器产品时，请认准有杭州老板电器股份有限公司授权标识的各大专卖店、专柜或有官方授权标识的网络旗舰店或授权店。

如需要核查真伪，可拨打老板电器全国统一售后热线: 95105855。

特此声明。

杭州老板电器股份有限公司

2019年10月23日