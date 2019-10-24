谷歌回应被指开发内部工具监视员工集会：理解有误

北京时间10月24日早间消息，谷歌员工指责该公司领导层开发了一种内部监视工具，用于监视工人为组织抗议和讨论劳工权利而采取的措施。

谷歌员工表示，他们本月初发现公司内部的一个团队针对安装在所有员工电脑上的定制版Chrome浏览器开发了一款新工具，并可用于搜索内部系统。一名谷歌员工在内部备忘录中概述了这些担忧。

根据员工备忘录，当员工创建的日历活动涉及10个以上的房间或100个以上的参与者时，该工具就会自动报告。备忘录称，最可能的解释是：“领导层试图立即了解任何工人组织的意图。”

谷歌代表说：“关于此扩展程序的运作和目的提出的主张是绝对错误的。这是一个弹出式提醒，要求人们在将会议自动添加到大量员工的日历之前要保持谨慎。”

谷歌表示，之所以开发此扩展程序，是因为跟日历和活动有关的垃圾邮件大幅增加。该公司表示，它不会收集个人身份信息，也不会停止使用日历，而是在员工与大群人接触时增加一个减速带。

日益紧张

谷歌官方与员工对该工具的理解相互矛盾，突显了谷歌领导层与普通员工之间日益紧张的关系。10月21日，尽管谷歌位于苏黎世的经理试图取消关于工人权益和工会的活动，但谷歌在苏黎世办公室的数十名工人还是照常举行了这些活动。上个月，匹兹堡谷歌的合同工投票加入了联合钢铁工人工会。

在过去的18个月左右的时间里，谷歌员工抗议领导层处理性骚扰投诉不当，并针对谷歌的某些项目发起了内部运动。

该员工的备忘录表明，新的Chrome扩展程序旨在帮助谷歌员工落实新近发布的“社区准则”，该准则不鼓励员工辩论政治问题，这与其著名的开放文化背道而驰。谷歌发言人在8月份表示，该公司还在构建一种工具，让员工可以标记有问题的内部帖子，并创建一个版主团队来监视公司聊天板上的对话。

目前尚不知道该工具是否与员工日历和会议的Chrome扩展程序相同。谷歌并未立即作出澄清。

根据上述员工备忘录，这款Chrome工具有望于10月下旬推出，该备忘录已于本周早些时候发布在内部留言板上。加州另外两名谷歌员工表示，该工具已于本周添加到他们的工作电脑中。另一名员工说，在通常于周四举行的每周全体员工会议上，有关这个问题的讨论请求数量最多。

‘特洛伊木马’

两名谷歌员工查看了备忘录，并表示他们可以独立证实该计划的一部分内容。他们表示，该工具的工作似乎已于9月初开始。他们说，在9月下旬，该工具受到谷歌隐私小组的审查，这是谷歌在制定任何新产品发布计划前都会遵循的规范。该团队批准了这款工具的发布，但也指出其中存在“与谷歌文化有关的许多问题”。

谷歌表示，该工具已经开发了几个月，并通过了标准的隐私、安全和法律审查。

在10月初，负责开发该扩展程序的工程师写道，员工一旦将其安装在自己的电脑上就无法删除，而该工具将“用于落实政策”。两名谷歌员工说，该计划开始引起公司内部的关注，而在10月中旬，一些谷歌员工被禁止访问与该项目有关的内部设计文档。

该评论的作者称这个扩展“令人毛骨悚然”，甚至开玩笑说应该将其命名为“不是木马。exe”。

谷歌员工在内部留言板上发了许多帖子来嘲讽该计划。一个帖子包含一组穿着西装的男人大笑的图像，上面写着：“然后我们告诉他们，‘我们不会让你觉得我们正在关注你受保护的一致行动’，因为我们推出了一个Chrome扩展程序，可以在有人与100多个人开会时进行报告。”

另一个帖子包含哈利·波特电影中场景的图像，其中角色多洛雷斯·乌姆里奇（Dolores Umbridge）教授上了一堂关于如何防御“黑暗艺术”的课程，标题为：“谷歌第24号法令：未经高层批准，任何员工不得组织可能有100多人参与的活动。”