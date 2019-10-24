富士康再次食言，“在美国建5个创新中心”计划搁置

10月24日消息，据外媒报道，电子产品制造商富士康曾承诺在美国威斯康星州设立5个“创新中心”，并在该州创造数百个新的工作岗位。然而，在购买的建筑设施空置几个月后，富士康宣布正式搁置创新中心计划，专注于建设将于明年投产的LCD工厂。

美国当地时间周三早些时候，威斯康星州公共广播电台报道了这个消息，这是近两年来富士康在美国制造计划的再一次改变。

富士康最初承诺，将在威斯康星州建立五个所谓的“创新中心”，每个中心雇用100至200人从事高技能工作，其中密尔沃基创新中心更是要雇佣多达500人。

富士康还表示，其最初的威斯康星州电子制造厂将为美国带来逾1.3万个就业岗位，以换取2017年州长斯科特·沃克(Scott Walker)给予该公司数十亿美元的税收减免和激励措施。而创新中心的工作岗位不算在内。

然而，在密尔沃基购买了一栋大楼，并宣布在威斯康星州其他城市建设创新中心的计划后，富士康几乎没有按照承诺采取任何行动。今年4月，媒体报道称，富士康购买的大楼依然空空如也，该公司对此表示出异议，但至今都没有提供任何具体的更正或相反的证据。

据悉，富士康已在欧克莱尔(Eau Claire)购买两座大楼，并在其中一座中安装了空调系统，但没有其他额外行动。欧克莱尔负责经济发展的官员亚伦·怀特（Aaron White）表示：“富士康的工作进展相当慢。确实有四名富士康员工与我们接洽，他们加强了继续努力的意愿，但没有给出具体时间表。”

在拉辛（Racine），这里也是计划中的创新中心所在地，但富士康的工作似乎也没有任何进展。拉辛市长科里·梅森(Cory Mason)的发言人称：“富士康正专注于芒特普莱森特（Mount Pleasant）园区的建设。如果这里的创新中心建成并运行，肯定会有盛大的开幕活动。”

除了陷入停顿状态的创新中心，富士康在威斯康星州的总体计划也同样处于不断变动之中。该公司在9月份宣布与一家自动化咖啡亭公司建立合作伙伴关系，以帮助其在美国生产产品，并计划将咖啡亭添加到计划中的芒特普莱森特工厂的制造合同中。

但是这家工厂目前还不存在。富士康现在的目标是在反复改变其最后期限后，于2020年开放工厂。该公司还将计划中的工作岗位数量从最初的1.3万个缩减为1500个，工厂规模从最初的186万平方米降至9万平方米，而且该工厂将不再生产最初合同中承诺的大屏幕液晶电视。

本月早些时候，富士康宣布重启一项此前被搁置的计划，即建造九层楼高的巨型玻璃球用作数据中心。