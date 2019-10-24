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FB是否推送虚假政治广告遭质问，扎克伯格：我不知道

2019-10-24 8:26:11来源：新浪科技作者：德克责编：孤城评论：

北京时间10月23日早间消息，到底可不可以在Facebook发送虚假政治广告？围绕这一问题，在周三的听证会上，纽约州民主党众议员奥卡西奥·科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）询问了Facebook CEO扎克伯格。

月初时，Facebook发布消息称，允许政治家在Facebook推送广告，哪怕这些广告包含虚假信息，但本周早些时候，Facebook又说不允许任何人散布任何有可能压制选民投票者权利的内容。

Facebook的政策复杂且让人困惑，科尔特斯将这一问题提了出来。她问扎克伯格：“我可不可以付一些钱，瞄准那些黑人集中的地区，通过广告向他们发送信息，提供错误的选举日期？”扎克伯格回应称不能，关于政治家所说的信息，Facebook有一套政策，也有总的原则。

随后科尔特斯反问：“但是你们却说，你们不会对广告的真实性进行检查？”然后她问扎克伯格，有些人投票支持“绿色政策”（Green New Deal），可不可以发送广告，瞄准这些选民，如果Facebook不会对政策广告的真实性进行检查，那就应该可以发送，这样是不是公平呢？

扎克伯格回应说：“我一时之间还不知道答案。”科尔特斯追问称：“也就是说你不知道能不能这样做？”扎克伯格说：“差不多是这个意思。”科尔特斯质问扎克伯格：“不检查政治广告可能出现问题，难道你没有发现吗？”

扎克伯格回应称，撒谎是糟糕的，如果有人推送带谎言的广告，这不是好事；尽管如此，并不意味着Facebook阻止参与选举的选民或者某人看到谎言就是正确的。

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关键词：Facebook扎克伯格

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