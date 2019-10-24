报告：JavaScript成为最受欢迎的开发技术

根据SDTimes 报道，Pluralsight科技公司公布自己的Technology Index，JavaScript 位居榜首。

Pluralsight，是美国的一家面向软件开发者的在线教育课程服务商，成立于2004年，该公司网站平台上已经积累了3000+个课程，并且每天还有所增加，学员广泛分布在全球150多个国家。

Technology Index 基于23 亿个数据点，并不单单只有分析编程语言，涉及到是软件工程师、IT运营、信息安全和数据专业人员最需要的技术，显示850+ 开发技术的增长率，并对其相对受欢迎程度进行排名，这种对不断发展的技术前景的直观展示使领导者能够为未来做好准备。在这份榜单中，JavaScript 排名第一，相比去年4 月份，它上升了三位。而接下来分别是 Java、HTML、Python、C++、Android、C、C#、PHP 和 Git。

该公司在博客中写道：

毫无疑问，JavaScript仍然是一种顶级语言，它为我们每天使用的Web应用程序提供了动力。JavaScript 也是不断改进，使开发人员能够在Web应用程序世界中继续创新和蓬勃发展。

数据技术方面的榜单，排名分别是 R语言、Microsoft SQL Server、MATLAB、Google Analytics、TensorFlow、Microsoft Power BI、Tableau SAS、Pandas和Apache SPark。根据该公司的说法，通过机器学习和人工智能进行数据分析的需求使得数据收集和分析变得更加重要。

此外，还包括IT操作专业人员最强大的技术Top 10(依次是Linux、Ubuntu和 Windows等等)，以及安全性技术Top 10，Kali Linux、CISSP和CloudFlare位列前茅。

Pluralsight首席体验官Nate Walkingshaw表示，“当今技术变革的速度非常快，通过Technology Index，更好地了解最新企业技术创新的方向和节奏。科技领导者根据这些数据，帮助他们为下一次科技投资提供信息，并培养团队所需的技能”。