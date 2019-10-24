一加7T Pro迈凯伦国行版今日开启预约：2K+90Hz流体屏，5299元

IT之家10月24日消息 据一加手机官方消息，一加7T Pro迈凯伦国行版今日10点开启预约，采用2K+90Hz流体屏，搭载高通骁龙855Plus处理器，价格为5299元。

一加官方表示，和迈凯伦花了几个月，终于成功将TPT的图案呈现在了手机的后盖玻璃上。后盖玻璃上的TPT纹理神秘而深邃，微微转动手机，超跑的澎湃力量若影若现。

此外，一加7T Pro迈凯伦限定版配备了迈凯伦Alcantara极速保护壳，Alcantara，这种材料是几乎每台迈凯伦超跑方向盘上的必备，有着细腻、精致而高级的触感。一加表示，把这种手感带到了一加7T Pro迈凯伦限定版上。

配置方面，一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，12GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。采用4085mAh电池和Warp Charge 30T快速充电功能。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。