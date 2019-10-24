EFF呼吁美国：迫切需要全国性的光纤计划

C114讯10月24日消息 据LightReading报道，近日电子前哨基金会(Electronic Frontier Foundation,EFF)发布一份白皮书，概述了为什么FTTP仍是优于Cable和5G网络的最佳选择，并宣称美国地方政府“迫切需要普遍全国的光纤计划”。

从性能和运营的角度看，毫无疑问，FTTP相较于其他有线和新一代无线/移动平台更有优势。同时，EFF指出，过渡到网络的“最后一英里”将“需要业界和政府的巨大努力”，同时也批评AT&T和Verizon等主要电信公司推动FTTP行动的迟缓。

▲图源EFF

EFF是一家以“在数字世界捍卫公民自由”为己任的非营利组织，它对整个美国电信业提出的5G或当前的DOCSIS基础设施“完全可以取代光纤”的说法提出严厉的批评。白皮书中指出，这样的说法“把立法者、记者和监管机构搞糊涂了。”

“从各方面衡量来看，到目前为止，光纤到家庭，到企业是21世纪的最佳选择。”EFF在一篇名为《光纤到家庭:为什么光纤是21世纪宽带的优质媒介》的论文中阐释。报告还显示，如果没有国家层面的覆盖政策，美国的低收入人群以及农村地区的人群就会被甩在后面。

EFF认为，5G和毫米波的技术存在一定的局限性，这使得FTTP可以作为补充，而不是直接竞争者。这与MSO对5G的看法相当一致，他们认为5G可以作为他们基于DOCSIS的HFC宽带网络的替代品。

DOCSIS的局限性

LightReading指出，EFF也不是DOCSIS的拥护者。EFF指出了诸如原始带宽、上下行对称和时延等方面的限制。

不过LightReading认为，DOCSIS技术正在回应EFF提出的质疑。例如Comcast计划在2020年的某个时间点在其广泛部署的DOCSIS 3.1网络上引入上下行对称的1Gbit/s服务。与此同时，正在开发中的DOCSIS 4.0将增加低时延功能以及将频谱扩展到1.8GHz和支持对称的10Gbit/s速率。CableLabs和其他行业工程师也正在加大对3GHz频谱的支持，并开始将目光投向6GHz，相信HFC的“油箱”中仍有大量的“汽油”。

EFF仍然强调，DOCSIS是有利弊权衡的，对于包括可用带宽、理论容量、延迟和抖动在内的所有指标而言，光纤仍然是“优质的介质”。

LightReading表示，这些观点并没有真正的争议性，事实上，大多数Cable运营商都在以一种有针对性的方式支持FTTB，主要是在一些新领域。Broadband Success Partners对HFC与FTTP之争的最新分析发现，FTTP全面升级的想法可能会在Cable运营商中获得支持，部分原因是与下一代HFC的技术选项存在一定的复杂性。目前尚不清楚，在这些数据的支撑下，MSO是否会进行大规模的FTTP部署。

Dell'Oro宽带接入和家庭网络研究总监Jeff Heynen表示：“我认为，人们更有兴趣考虑选择光纤到户，尤其是在未开发的地区。”他补充说，北美的10G EPON端口出货量有望在这一市场获得增长，但仍只是占整个市场的一小部分。

虽然Altice USA是大型Cable运营商进行重大FTTP升级的主要案例，但一些，同时运营着Cable和电信网络的2/3级运营商也对光纤进行了仔细研究。“不过，在宏伟计划中，这些都是非常小范围的部署。”Heynen说。

因此，除了像Altice USA这样的边缘案例外，毫无疑问，在可预见的未来，HFC和DOCSIS仍将是接入网的发展方向。

尽管FTTP还具备一些运营优势，但是对于许多MSO来说，全光纤升级实在是太昂贵了。与此同时，随着技术的进步，电子设备将更靠近网络的边缘，这样利用新一代DOCSIS技术仍将带来更多收益，同时部署效率也比FTTP高。虽然DOCSIS 4.0的成本还不清楚，但Charter Communications表示，其D3.1网络升级的成本仅为每户9美元(当然，每户CPE升级成本将增加到总成本中)。

但也正是HFC和DOCSIS的这种长期形势，加上美国有线电视在宽带市场的压倒性主导地位，让EFF感到担忧。

“因此，有前瞻性的城市规划者，今后应该在最后一英里的接入网中，投资光纤基础设施。”EFF组织表示，“光纤到户是目前能够为大多数美国人提供高速、低延迟宽带的最佳选择，而且在可预见的未来仍将如此。”

真的需要更快的网速吗？

目前还不清楚当前或未来的DOCSIS技术何时或是否会赶不上用户对速度、容量和超低延迟的需求。

LightReading指出，最近的研究表明，消费者为他们今天获得的网速付出了高昂的代价。《华尔街日报》联合普林斯顿大学和芝加哥大学的研究人员进行的一项此类研究发现，大多数美国家庭通过升级到更快的网速，当然也更昂贵，获得了“边际收益”，不过网速的平均值往往会远远低于广告上所宣称的价格。

与此同时，尽管每月消费1TB以上互联网数据流量的家庭数量稳步攀升，但Cable工程师表示，在连续几年实现每年增长50%之后，对数据流量需求的增长（至少对下行的需求）开始放缓。

不管怎样，EFF对现状并不满意，“我们绝对没有理由把目前的情况当作未来。”该组织表示:“从根本上重新关注竞争、普适性，以及地方、州和联邦政府的负担能力，这对于恢复家庭宽带网络秩序至关重要。”