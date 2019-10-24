从回购并注销股票入手，详解中国联通的股权激励

中国联通10月22日的公布股票回购和注销公告引起了很多人的关注。有相当部分网友有这样的疑问：作为国有控股公司，不但正常营业而且近期净利润还实现高速增长的中国联通为什么突然要回购并注销股票，毕竟注销股票也就意味着其要减少注册资本金，修改公司章程等一系列法定操作。

作为首家混改的央企，而且也是三大运营商中唯一一个吃混改螃蟹的，中国联通的股权激励计划一直备受关注，特别是备受通信行业从业人士的关注。我们从此次回购并注销股票入手，详细了解一下中国联通的股权激励情况。

一、回购并注销部分激励对象的股票

首先从回购股票说起。中国联通公告称，涉及因离职、辞退等回购的激励对象部分限制性股票的回购价格为授予价格3.79元/股；因死亡、组织调离等回购的激励对象部分限制性股票的回购价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息调整为3.88元/股。

中国联通同时公告称，完成回购之后将按照《公司法》等相关法律规定注销并减少注册资本、修改《公司章程》以及办理相关手续。在上海证券交易所网站上，中国联通公司发布了相关手续操作的公告。

二、回购并注销股票需要花费多少钱

中国联通公告称，按照3.79元/股回购注销47名因离职、辞退等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计453.4万股限制性股票，人均9.65万股；按照3.88元/股回购注销35名因死亡、组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计366.4万股限制性股票，人均10.46万股。

从中国联通公布的信息中得知，回购数量819.80万股，合计的回购金额3140.0万元。完成此次819.80万股股份回购并予以注销后，中国联通总股本将从现有的310.34亿股下降到310.26亿股。

从股价来看，中国联通的最新收盘价为6.16元(以2019年10月21日计），回购价格为3.79到3.88元，较最新收盘价的溢价为-38.47%到-37.01%。也就是说，如果获得股权激励的人员此次卖出股票，获得的收益为38.47%到37.01%。从2018年年初至今，在股市行情较差且极不稳定的情况下，有此幅度的收益也是相当可观的。

三、中国联通的股权激励有多大规模

根据中国联通最初的限制性股票激励计划及首期授予方案，拟向激励对象授予不超过84788万股的限制性股票，约占公司当前股本总额2.8%，首期授予人员不超过7855人。摘要公告，人均授予10.22万股。网络媒体披露的信息显示，此次限制性股票股价为3.79元人民币每股。

最初的人均授予股票是10.22万股，而此次回购注销人员的人均授予股票约为10万股。两者的差距虽然只有2200股左右的差距，但是这或许足以显示此次回购涉及对象以中低层管理者和技术人员为主。中国联通最初公布的持股分配情况提到了两个高级管理人员被授予股票的数量，一是董事会秘书王霞，二是财务负责人姜爱华，两人均被授予21.6万股，是平均值的将近2倍。

四、解锁股权激励并非如想象的那样

中国联通公告称，其股权激励计划有效期为10年，首期方案有效期60个月。自获授之日起24个月内为禁售期，禁售期满后为限制性股票解锁期，解锁期至少为36个月，其中解锁条件包含公司业绩及个人业绩两部分。

第一个解锁期：（1）2018年度主营业务收入较2017年度主营业务收入基准的增长率不低于4.4%，并且不低于同行业企业平均水平；（2）2018年度利润总额较2017年度利润总额基准的增长率不低于65.4%，并且不低于同行业企业75分位水平；（3）2018年度净资产收益率不低于2.0%。

第二个解锁期：（1）2019年度主营业务收入较2017年度主营业务收入基准的增长率不低于11.7%，并且不低于同行业企业平均水平；（2）2019年度利润总额较2017年度利润总额基准的增长率不低于224.8%，并且不低于同行业企业75分位水平；（3）2019年度净资产收益率不低于3.9%。

第三个解锁期：（1）2020年度主营业务收入较2017年度主营业务收入基准的增长率不低于20.9%，并且不低于同行业企业平均水平；（2）2020年度利润总额较2017年度利润总额基准的增长率不低于378.2%，并且不低于同行业企业75分位水平。

通信行业整体不但不够景气而且还出现了营收负增长，叠加行业内外部的各种竞争压力，可以说，中国联通的股权激励计划虽然获得非常多的好评，但是真正实现所有的解锁条件并拿到激励其实并不容易。或许这就是部分人员因为看不到未来的景气而宁愿放弃激励也要离职的原因。