火星和月球模拟土壤中成功种植九种农作物

北京时间10月24日消息，据英国每日邮报报道，美国宇航局的火星殖民梦距离现实更近一步了！近年来，科学家一直努力地解决火星殖民任务中最大的挑战——粮食安全问题，最新试验结果显示，现在可以在火星和月球模拟土壤中种植9种植物，其中包括：藜麦、萝卜、西红柿等。

美国宇航局模拟月球和火星风化层土壤，并混合了一些有机物质，种植一些农作物种子，最终可结出果实和农产物，其中一些可用于培育新一代太空农作物。

这项研究是由瓦赫宁根大学研究中心一支科学家小组进行的，他们尝试模拟月球和火星风化层，进行了10种不同农作物的种植试验。这项发表在《开放农业》杂志的研究结果显示，如果人类未来要在月球或者火星上建造基地，他们就必须自己种植农作物，一种选择是使用月球和火星的风化层，这些风化层土壤无法用于植物生长实验，因此美国宇航局使用“特殊配方”制作了火星土壤模拟物。

火星模拟土壤是基于“海盗号”着陆器和“火星探路者”着陆器采集的火星土壤信息制作的，科学家指出，制造的火星模拟土壤与真实的火星风化层土壤十分相似，模拟土壤主要成分来自夏威夷莫纳罗亚山和莫纳克亚山之间的火山灰。

宇航员在登月任务中将采集的月球表层土壤带回地球，但是迄今人类还没有将火星土壤样本带回地球，因为研究小组使用了美国宇航局制作的火星模拟土壤。

火星模拟土壤是基于“海盗号”着陆器和“火星探路者”着陆器采集的火星土壤信息制作的，科学家指出，制造的火星模拟土壤与真实的火星风化层土壤十分相似，模拟土壤主要成分来自夏威夷莫纳罗亚山和莫纳克亚山之间的火山灰。

研究小组非常好奇是否收获的种子能够再次种植新的农作物，因为从地球将种子发送至太空是一项成本较高的任务，他们在试验中发现黑麦和水芹的种子发芽生长情况较好，萝卜种子成长率为50%。

同时，研究人员发现火星模拟土壤在农作物量产方面与地球土壤相似，但是月球模拟土壤农作物量产相对较低。

研究小组指出，据我所知，以前从未在火星土壤模拟物或者月球土壤模拟物上收获过果实，现在我们已经证明土壤模拟物中添加有机物可以促进植物生长，接下来的步骤之一就是寻找最佳有机物质。

在有机物质添加过程中需要测试几个比率，模拟土壤中需要有机物质越多，制造“土壤”的第一阶段难度越大，整个过程所需时间就越长。