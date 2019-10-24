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又是一年10.24，程序员节快乐！

2019-10-24 10:26:16来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月24日消息 不知不觉，又到了一年一度的1024程序员节，在今天的这个特殊的日子里，IT之家祝愿广大“程序猿”用户：1024，bug退散，发量惊人。

来自维基百科的资料显示，1024程序员节是俄罗斯的国家官方节日，设立这个节日要归功于瓦伦丁·巴尔特，他是公司程序员，2002年，他收集签名向俄罗斯联邦政府请愿，请求将这一天定为程序员节，9月11日，时任俄罗斯总理梅德韦杰夫正式确认该节日。

实际上，程序员节的日期通常是平年的9月13日或闰年的9月12日，是一年的第256天，程序员节始于俄罗斯，也叫“溢出节”，即“选择第256天是取其一字节（8位）溢出的意思（从0开始，最大到255）。

今天是周四，相信程序员朋友们还在电脑前写代码。根据58同城招聘研究院数据统计，当前程序员岗位多为男性，占比高达87.29%。正是这群格子衫脱发“少年”的辛苦付出，我们才可以在手机、万物互联的时代，实现更加方便的生活、工作体验。举一个最简单的例子，你阅读的这篇新闻便是不少程序员劳动成果体现：向服务器发送请求应用了Linux、C++等编程语言和系统，在网页端查看文章与PHP、HTML等编程语言息息相关，如果在刷IT之家移动客户端的话，还使用了IT之家Android/iOS/Windows开发组的App。

2019年，防脱发产品、按摩和Bug似乎依然是程序员节的关键词，IT之家也在这里祝愿所有“程序猿”日快乐，永不脱发！

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关键词：程序员程序员日1024

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