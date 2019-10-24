小米：在AI上持续投入，正经历从量变到质变的过程

10月24日早间消息，在接受新浪科技等媒体采访时，AI部总经理叶航军、小米首席科学家王斌及小米副总裁崔宝秋介绍了小米AI战略布局。

从IoT到AIoT小米正经历从量变到质变的过程

叶航军透露，关于AI的战略，2016年雷军在内部的一个讨论会上确定把AI作为战略方向，雷军说很有可能人工智能是小米未来十年的唯一重要战略，当时也组建一个完全独立的AI部门和团队。

他表示，“小米认为，AI有可能是一次产业革命，公司战略也会按照这个看法来做相应的规划。”

据崔宝秋介绍，AI战略非常大，AI今天在小米的手机加AIOT双引擎战略中，扮演着一个至关重要的角色。

他认为，手机今天是最大的人工智能平台，几乎所有的AI技术在手机上都会应用到。IoT之所以有个A实际上是AI加上IoT，代表了AI的重要性。“从IoT到AIoT我们正在经历一个从量变到质变的过程，这个质变就来自于AI。所以AI对未来小米的整体布局是越来越重要，而且我相信AI这波浪潮会持续很长一段时间。”

至于AI会不会在经历一个寒冬？崔宝秋认为，主要取决于人们对AI的预期，只要人们对AI能做什么不能做什么，有个合理、冷静的预期的话，AI春天会持续很长时间。“小米公司会持续为用户打造出一款丰富的、能够真正提升人们生活水平的智能产品，我认为这就是小米未来的战略。雷总讲了all in AIoT代表了AI的长期战略重要性，所以讲AI的战略还是离不开小米手机的AIOT双引擎战略，这里面AI会无处不在。”

叶航军还表示，“从云计算到大数据到今天的AI，我们深度的拥抱开源。”

小米在AI上会持续投入

据悉，小米未来五年将会坚持“手机+AIoT”的“双引擎”战略。在手机方面，紧跟“相机算法化，算法AI化”的未来技术趋势，通过AI为手机增加更多人性化的功能。

叶航军表示，以前很多体验基本靠硬件，但现在硬件占了一部分比例，但软件的贡献会更大，这是非常明显的一个趋势。

除了场景识别之外，他们觉得算法可能对相机会有三个方向的影响，一个是让拍照变得更清楚，第二是更智能，第三个是更有趣。叶航军透露，小米除了自研之外，还有一些独立的算法提供商，像虹软、商汤、旷视。

此外，王斌回应近期大家关注的小爱同学连续对话功能。他表示，这一块是小米重点的一个突破的方向，而里面的难点其实蛮多的：一是噪音、无效声音的进入；二是自然语言理解的一些问题；此外，连续对话的时候怎么控制节奏、怎么停顿、如果突然打断怎么样，这里面都有一系列的技术。“最难的是这里面包含了从语音的识别，LP的理解，到最后一系列链条的打通，现在小爱已经在这些难点上做了很多尝试，能够提供基本的连续对话的能力。”

此前，国际AI语音领域知名教授、语音识别开源工具Kaldi创始人Daniel Povey宣布加入小米，崔宝秋表示，Daniel会持续进一步的优化升级新的版本、打造一个更加强大的项目组，提升小米开源社区的语音水平。

小爱同学代表了小米的AI能力。未来，小米会在AI上持续投入。

叶航军表示，小米AI最大的优势在于跟场景和产品体验贴得最近。从目前来看，小米AI的投入主要是两方向：一是AI产品，小爱同学是为了解决自然交互的问题；二是一些未来的核心业务，比如相机、互联网业务，包括推荐信息流、广告等，“我们会走得和业务非常近”。

据介绍，小米的AI团队主要是在北京和武汉两地，以北京为主，武汉有一个比较大的研发中心，是整个人工智能团队的一个大的分部。“语音和视觉团队的规模能讲规模已经比较可观了，但是我们还是希望变得更大。”崔宝秋表示，小米不仅是个互联网公司、大数据公司，它是一个个人设备公司，“我们非常强调在端上的硬件上的计算能力或者AI推理能力。”