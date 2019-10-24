创业夫妻互撕反目，当当：本店无狗血，只有书香

10月24日消息，当当今日早晨发微博称，“本店无狗血，只有书香”。

昨夜今晨，当当董事长俞渝在朋友圈手撕丈夫李国庆，并曝出李国庆是同性恋、患有梅毒、满口谎言等一系列猛料。而李国庆在微博上进行了回击，同时扬言"等着收律师函吧"。

两人合伙创办的公司当当并未就此事做出直接回应，只发布微博表示，“本店无狗血，只有书香”。同时由于双十一的来临，也请读者“走过路过，不要错过‘店庆开门红’促销。”

据了解，目前当当处于俞渝的控制之下。