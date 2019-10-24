中科大博士卖外挂被起诉：三年多非法牟利300多万

IT之家10月24日消息 据荔枝新闻报道，近日，扬州警方破获一起中科大博士伙同他人在网上销售外挂软件非法牟利超过300万的案件。案件涉及4名嫌疑人，其中申某还是一名中科大的博士，写代码是他的兴趣爱好。

报道称，北京畅游时代数码技术有限公司早在2016年6月就发现，网上有款名为“冰焰”的外挂软件大量销售，给他们的《新天龙八部》造成了巨大损失。据悉，这款外挂具备自动打怪、自动刷副本、自动PK等功能，严重影响游戏平衡。

经民警侦查后发现，这款外挂是由两名嫌疑人共同经营的。两名嫌疑人魏某和段某分工明确，在自己的网站上销售“冰焰”外挂软件。嫌疑人魏某进行外挂的制作和销售，在群里面发布外挂销售的链接，段某则负责解答外挂的使用说明，以及玩家平时玩游戏时产生的问题。

今年7月，民警在河南、四川分别将两名主要嫌疑人抓捕归案。经审讯，魏某交代了另外两名参与人员申某和傅某。今年9月，民警在安徽、福建将这两名嫌疑人抓获，审讯中发现，申某是一名中科大的博士，目前在一家能源公司工作。他交代，写代码只是他的兴趣爱好。

据了解，这款外挂软件每月使用费5元到30元不等，有18万活跃用户，经营三年多来非法牟利高达300多万。

目前四名犯罪嫌疑人因涉嫌破坏计算机信息系统数据罪，已被移送广陵区检察院审查起诉。