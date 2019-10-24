“跳票王”马斯克难得守时：中国市场对特斯拉有多重要？

北京时间10月24日消息，特斯拉公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)是出了名的激进派，经常会设定一些雄心勃勃的目标，但是往往又不能按时兑现。因此，对于他所发布的预期目标，外界往往会打上一定折扣。

特斯拉上海工厂

不过，这一次在上海超级工厂的建设和投产上，马斯克真的没有食言。

特斯拉今天发布的第三季度财报显示，上海超级工厂的建设提前完成，用时10个月，已经开始汽车试产，并为年底的量产作准备。马斯克在今年1月份就表示，上海工厂将在今年夏天完成主体建设，年底开始生产Model 3。马斯克称，上海工厂每周至少能生产1000辆，这一产能是特斯拉在加州首座汽车工厂设法花费数月来实现的。

今年年底的某个时候，当首辆国产Model 3从上海工厂的装配线下线时，马斯克将罕见地兑现他所设定地雄心勃勃的截止日期。

超快建设速度：168个工作日

10月17日，特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来重要节点——为该工厂生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电，标志整个特斯拉超级工厂项目进入投产前的冲刺阶段。

据新华网报道，此次特斯拉电力配套项目从正式申请到完成送电仅用时168个工作日，创下了上海同等规模电力配套项目的最快接电速度，较同等规模客户的平均接电用时缩短约50%，比以往同类项目的最快接电时长缩短约30%。

“这太快了，即便按照中国的建设速度衡量也很快。”投资研究公司晨星分析师伊凡·苏(Ivan Su)表示。

今年8月，马斯克在出席世界人工大会时曾表示，他对特斯拉中国团队所做的工作非常满意，他此前从没见过这样的建设、审核速度。对于中国的基础设施建设速度，他还在去年发布推文称，中国在先进基础设施上的发展要比美国快100多倍。

“跳票大王”马斯克

马斯克曾经多次在Model S、Model 3生产时间、产量以及火箭发射日期等预期目标上食言，是一个不折不扣的“跳票大王”。

马斯克出席上海工厂的奠基仪式

特斯拉原本计划在2020年实现年产50万辆汽车的目标。但是在2016年5月，特斯拉宣布要提前两年在2018年实现年产50万辆的目标，引发质疑。但是到了今年2月，马斯克还在说今年要生产50万辆汽车。

为了从小众型豪华车制造商转型成为大众型汽车制造商，特斯拉推出了Model 3。但是要想吸引普通大众，售价3.5万美元的标准续航版Model 3至关重要。今年3月，特斯拉终于宣布要开始销售这一基础版Model 3，顾客需要等待大约2至4周才能收到货。但是一个月后，许多顾客却收到了交付被无限期推迟的短信通知。

除了汽车，马斯克旗下美国太空探索技术公司(SpaceX)的火箭发射也是经常推迟。早在2011年，马斯克就表示猎鹰重型火箭将在2013年首飞。但是经过多次推迟后，猎鹰重型火箭在2018年初才完成首次试飞。

中国市场的重要性

特斯拉大力开发中国市场也在情理之中。中国已是特斯拉第二大市场，仅次于美国，领先挪威和荷兰。

尽管美国电动市场的需求可能会因为特斯拉的税收抵免减少而降温，但是中国市场的需求依旧旺盛，这是因为购买汽油车要远远贵于电动汽车。德国非营利机构巴登-符腾堡州太阳能和氢能研究中心的数据显示，2018年中国电动汽车销量达到了120万辆，占据了当年全球电动汽车销量的一半以上。电动车包括纯电动汽车和插电式混合动力车。

对于特斯拉来说，建造中国工厂能够帮助公司降低运费，避开进口关税。国产Model 3电动汽车的起售价为32.8万元人民币(约合4.6万美元)，比北汽、比亚迪等国内低价车制造商的汽车更具竞争力，后者的电动汽车售价约为20万元人民币。

马斯克本身也对中国市场很重视，已经多次访华。今年1月，马斯克亲自参加了特斯拉上海工厂的奠基仪式。今年8月，马斯克还出席了在上海举行的2019世界人工智能大会，与阿里巴巴集团董事局主席马云上演了一场“双马对话”。