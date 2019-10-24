荣耀20青春版明日正式开售：三种配色/屏幕指纹解锁，1399元起

IT之家10月24日消息 日前，荣耀正式发布了荣耀20青春版，新机采用了三种配色、三种工艺，其中4+64GB售价1399元，6+64GB售价1499元，6+128GB售价1699元，8+128GB售价1899元，明日10 : 08正式开售。

荣耀20青春版采用6.3英寸珍珠全面屏，屏幕比例为20:9，分辨率为2400×1080，官方称观影更沉浸；采用广色域，色彩栩栩如生；具有智能识别视频场景，暗部细节优化；具有阳光屏技术，室内最高亮度430nit，户外峰值亮度600nit。

配置方面，荣耀20青春版搭载麒麟710F处理器，采用6.3英寸的2400×1080分辨率屏幕，内置4000mAh电池，配备USB Type-C接口与3.5mm耳机孔。

相机方面，荣耀20青春版后置4800万超广角夜拍三摄方案，为4800万像素1/2英寸大底超清主摄+800万像素f2.4超广角摄像头（120度超广角）+200万像素f2.4景深摄像头。前置方面采用1600万AI摄像头，支持AI裸妆美颜，，同时荣耀20青春版前后摄像头均支持视频美颜，对于Vlog拍摄十分有利。

其他方面，荣耀20青春版具有新一代光学屏幕指纹，官方称每一片指纹模组都经过专业设备调焦，专业调焦方案对焦更准。解锁方面，官方表示感光面积提升33%、解锁率提升7%、解锁时间提升5%。还具有双人脸识别，具有防闭眼解锁和暗光解锁功能。