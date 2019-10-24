内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

荣耀20青春版明日正式开售：三种配色/屏幕指纹解锁，1399元起

2019-10-24 11:07:10来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月24日消息 日前，荣耀正式发布了荣耀20青春版，新机采用了三种配色、三种工艺，其中4+64GB售价1399元，6+64GB售价1499元，6+128GB售价1699元，8+128GB售价1899元，明日10 : 08正式开售。

荣耀20青春版采用6.3英寸珍珠全面屏，屏幕比例为20:9，分辨率为2400×1080，官方称观影更沉浸；采用广色域，色彩栩栩如生；具有智能识别视频场景，暗部细节优化；具有阳光屏技术，室内最高亮度430nit，户外峰值亮度600nit。

配置方面，荣耀20青春版搭载麒麟710F处理器，采用6.3英寸的2400×1080分辨率屏幕，内置4000mAh电池，配备USB Type-C接口与3.5mm耳机孔。

相机方面，荣耀20青春版后置4800万超广角夜拍三摄方案，为4800万像素1/2英寸大底超清主摄+800万像素f2.4超广角摄像头（120度超广角）+200万像素f2.4景深摄像头。前置方面采用1600万AI摄像头，支持AI裸妆美颜，，同时荣耀20青春版前后摄像头均支持视频美颜，对于Vlog拍摄十分有利。

其他方面，荣耀20青春版具有新一代光学屏幕指纹，官方称每一片指纹模组都经过专业设备调焦，专业调焦方案对焦更准。解锁方面，官方表示感光面积提升33%、解锁率提升7%、解锁时间提升5%。还具有双人脸识别，具有防闭眼解锁和暗光解锁功能。

京东【预售】荣耀20青春版 AMOLED屏幕指纹4000mAh大电池 20W快充 4800万 手机 6GB+64GB 蓝水翡翠1499元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：荣耀荣耀 20

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有