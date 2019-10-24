特斯拉：公司会确保在中美制造汽车利润率相同

10月24日消息，据外媒报道，美国当地时间周三，电动汽车制造商特斯拉发布了2019年第三季度财报，声称其每股收益达1.91美元，远远超过了华尔街每股亏损0.29美元的预期，证明了批评者的错误。财报发布后，特斯拉召开了分析师电话会议。以下是此次会议上的主要内容：

中美制造汽车利润率相同

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）透露，“3号超级工厂”（GigaFactory 3，即上海工厂）已经开始Model 3的生产活动，这家工厂中的设备在工厂外部结构仍在建造期间就已经开始安装。马斯克确认，上海工厂二期工程将用于电池和模块生产。随着Model Y准备投产，上海工厂也将进行更多的建设。

马斯克还提到，“4号超级工厂”（GigaFactory 4）计划将于2019年底发布。他补充说，特斯拉正专注于在几个国家开建更多超级工厂。

Wolfe Research分析师丹尼尔·加尔夫斯（Daniel Galves）询问了上海工厂面临的潜在阻力，特斯拉首席财务官扎卡里·科克霍恩(Zachary Kirkhorn)回应称，特斯拉正在努力防止上海工厂经历弗里蒙特工厂类似的产能增加受阻。他还解释说，特斯拉正在努力以一种“有针对性”的方式来调整其产品价格。

瑞士信贷分析师质疑时，马斯克指出，他对上海工厂增加Model 3产能的潜力持乐观态度。

在被问及中国生产的特斯拉汽车是否可能成为该公司最赚钱的汽车时，科克霍恩表示，特斯拉希望中国制造的汽车与弗里蒙特制造的汽车保持同样的利润率。该公司仍在努力为中国市场找到定价和利润之间的最佳平衡点。他说：“就目前而言，我们可以肯定地说，中国产的汽车与弗里蒙特生产的汽车利润率是一致的。”

马斯克指出，特斯拉“有信心”可以在2020年夏季将跨界车Model Y投入生产，而且Model Y的销量将超过Model S、Model X和Model 3的总和。

当被问及特斯拉是否愿意成为其他原始设备制造商的电池和传动系统供应商时，马斯克称，这符合特斯拉在电动汽车计划中帮助其他汽车制造商的使命。他说：“我们对此持开放态度。”

谈及对Model S和Model X的想法转变，以及Model 3是否已经蚕食了其他车型销量时，马斯克解释说，Model S和Model X都是小众产品，产量低，价格高。他说：“我们继续制造它们更多的是出于情感上的原因，而不是其他理由。”在马斯克的心中，Model S显然仍然占有特殊地位。

预计全球每年将新增2000万辆电动汽车

马斯克还提到了V10，其中包括智能召唤（Smart Summon）功能的第一个版本。他说：“现在智能召唤功能已经被使用了100多万次。”智能召唤功能的新版本很快就会发布，并从最初发布的版本中吸取经验教训。马斯克预计，今年年底将推出全自动驾驶（FSD）“完整功能”的早期访问版本。

当被问及特斯拉是否会考虑将自动辅助导航驾驶功能（NOA）和智能召唤功能作为单独的模块出售时，马斯克表示，公司将继续将这些产品以整体形式销售。在回答有关Model Y的发布以及是否会干扰Model 3生产的问题时，马斯克保证电动轿车生产不会受到那么大的影响。

与分析师讨论特斯拉的软件及其潜在货币化机会时，马斯克重申了该公司的意图，即为客户提供汽车所能带来的最大乐趣。马斯克说：“人们平均要在车里要呆几个小时，这是很长一段时间。特斯拉可以在未来通过软件获利，但就目前而言，我们只是专注于改善用户体验。”

在被问及收购嵌入式计算视觉新创公司DeepScale以及它将如何帮助特斯拉的FSD计划时，马斯克表示，这家初创公司的规模非常小。尽管如此，DeepScale在减小神经网络大小方面具有专业知识，这对略微加速FSD非常有帮助。

柯克霍恩称：“特斯拉正专注于尽可能快地采取行动，我们认为每个人都应该驾驶电动汽车。”马斯克补充说，长期估计是全球每年增加2000万辆电动汽车上路。

削减成本帮助实现盈利

科克霍恩解释了特斯拉第三季度是如何实现盈利的。他指出，Model S和Model X的平均售价（ASP）都有所提高，Model 3则略有下降。随着智能召唤功能的发布，特斯拉能够确认获得3000万美元的递延收入。科克霍恩特别强调，特斯拉第三季度自由现金流转正。

科克霍恩还表示，尽管生产积压增加，但该公司电动汽车的订单仍在继续增长，需求依然强劲。他还承诺进一步降低成本。马斯克感谢特斯拉团队努力帮助公司实现盈利。他表示：“运营成本处于Model 3开始生产以来的最低水平。”

能源业务将比汽车业务规模更大

在讨论最近几个月特斯拉能源业务的改善情况时，马斯克自信地说：“如果它不能带来大量利润，我们将修复或收回它。”他还提到，如果房屋配备了太阳能电池板等清洁能源设备，房屋的价值也会随之增加。马斯克还提到，特斯拉能够提供较低的太阳能电池板价格，因为它不做广告，这降低了该公司产品的成本。

不做广告，只靠口碑就足够了吗？马斯克认为的确如此。他说：“我们目前没有打广告的计划。”特斯拉可能会在未来做广告，但他们在本质上会提供更多信息。

当被问及特斯拉能源业务时，马斯克预计这项业务将比公司的汽车业务规模更大。他说：“能源是特斯拉最未受到重视的业务。在大约18个月（近2年）的时间里，我们不得不为增加Model 3产量转移大量资源。”他解释说，特斯拉能源业务为克服电动汽车面临的挑战付出了巨大代价。现在Model 3正在蓬勃发展，特斯拉太阳能和存储业务将在不久的将来“疯狂增长”。

特斯拉还发布了Solar Roof Version 3，马斯克称“终于为大时代做好了准备”。Solar Roof Version 3的正式产品发布将于明天进行。

至于特斯拉保险业务Tesla Insurance，马斯克表示，该服务将扩大到美国其他州，以及其他国家和地区。科克霍恩说：“我们的当前目标是确保客户在保险费率高的情况下有其他选择。”

第三季度财报电话会议已经结束，马斯克显得更加温和，更加克制；而科克霍恩则更加自信、冷静、沉着，这次财报电话会议似乎是特斯拉迄今最顺利的电话会议之一。在此之后，许多人对公司的未来感到更加乐观，包括其股东也是如此。

在电话会议结束时，特斯拉股价依然保持在开盘时的水平，没有产生剧烈波动。与特斯拉发布财报后不同，当时该股在盘后交易中上涨逾20%，报收于306.38美元。