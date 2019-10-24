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夏普将推电子记事本：6英寸显示屏，有“待办事项”功能

2019-10-24 11:41:26来源：爱活网作者：弱鸡13责编：孤城评论：

虽说现在有了智能手机，随手记个帐或是做个简单的计划安排都很方便，但对于一些对工作、行程较满的人来说，工作计划之类的都需要详细记录，所以光靠手机随手一笔可能并不能满足他们的需求。近日，夏普计划在11月推出一款拥有6英寸显示屏且具有“待办事项”功能的电子记事本——WG-PN1。

据了解，这款电子记事本可以输入/保存多达7000页的手写数据和长达9年的计划书。E Ink的6英寸电子纸显示屏用于实现高度可见的手写字符，并像纸质笔记本一样易于书写。我们可以像使用纸质笔记本用附带的笔在LCD屏幕上书写，并且可以轻松地搜索保存的数据，也可以将手写页面作为图像数据保存在电脑上。

除便笺/日程安排功能外，该款电子记事本还安装了新的“待办事项”功能。我们可以列出和管理需要做的事情，在重要项目上添加星号，并检查已完成的项目。此外，由于可以将选中的项目移至另一页面，并且只能显示不完整的项目，因此对于确认经常被遗忘的工作很有用。

同时，这款电子记事本还配备了便签功能，可以创建5000页，最多可以创建100个笔记。我们可以有目的地做笔记，例如业务伙伴或会议，除了18种内置笔记本表单之外，还可以通过导入在电脑上创建的自己的笔记本表单来使用它。我们还可以在电脑上创建自己的图章，用到这款电子记事本上。

夏普这款电子记事本内置充电电池，一次充电约可用10天左右。售价为23000日元，约合人民币1495元。有做计划的小伙伴可以关注一波。

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关键词：夏普电子记事本

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