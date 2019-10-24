当当网：下月将迎来公司20周年店庆，目前无负债

10月24日消息，当当网今日表示，“当当2018年销售116亿，经营利润4.7亿元。2019年预计经营利润6.1亿元，源于良好的资金情况，理财收益还会再贡献一亿。当当网无负债。”

当当网域名注册于1999年底，2000年完成第一次融资之后开始运营。当当网2010年12月8日在美国纽交所上市，2016年9月完成退市和私有化。

2017年当当调整业务线，放弃竞争力不强的某些消费类电子、日用百货的自营。流量和资金释放到更有效率的图书和其他招商活动中。“持续加大机器学习的能力，连续几年赌对诺贝尔文学奖作品。TMS、WMS在运作中，提高了货物位置的精准性，带来生产效率的提高。”

当当网还公布了一组数字：2018年当当小程序日活环比增长30%，跻身电商小程序TOP3。“在微信朋友圈、公众号触达顾客，和超过5000个公众大号建立长期合作，经营业绩超过预期，当当网提前3年归还私有化贷款。”

以下是几年来当当财务情况简述：

2015年销售93亿，经营利润9千1百万；2016年销售95.5亿，经营利润1亿3；2017年销售104亿，经营利润2亿8；2018年销售116亿，经营利润4亿7；2019年预计经营利润6亿1，源于良好的资金情况，理财收益还会再贡献一亿。