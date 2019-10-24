Mophie推出苹果iPhone 11系列背夹电池保护壳

在A13仿生芯片的功耗管理以及大容量电池加持之下，iPhone 11系列的电池续航表现有了明显的改善，其中iPhone 11可连续播放17个小时的视频（比iPhone XR多1小时）、iPhone 11 Pro可连续播放18个小时的视频（比iPhone XS多4小时）、iPhone 11 Pro Max可连续播放20个小时的视频（比iPhone XS Max多5小时）。

但如果你还是觉得这样的续航表现不够持久的话，或许可以考虑mophie最近刚推出的面向iPhone 11系列的「背夹电池保护壳」—— mophie juice pack access。

mophie juice pack access本身拥有2000毫安（iPhone 11 Pro版本）的电池容量，能够为iPhone 11 Pro额外提供13小时的音频播放或者5小时的视频播放时间（iPhone 11为14小时/3小时、iPhone 11 Pro Max为15小时/5小时），而且背夹保护壳本体支持最高7.5W的无线充电功能，可通过无线充电器进行无线充电，或者通过底部的USB-C接口进行有线充电，在充电时支持优先给iPhone充电的功能。

除了充当「充电宝」以外，mophie juice pack access同时还是一款保护壳，其采用了类肤轻材质设计，内置橡胶支撑垫，可承受意外跌落对手机造成的冲击。

mophie juice pack access支持iPhone 11系列的三款型号，可选黑色、粉色、红色三款配色，售价99.95美元（约合人民币700元），目前已经在国外推出，不久之后将在国内上市。

不出意外的话，苹果也正在为iPhone 11系列打造新的智能电池壳。此前有开发人员从 iOS 13.1的内部代码中发现了苹果公司推出的三款新款智能电池盒的参考资料，它们的型号代码为A2180，A2183和A2184，分别代表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max的电池背夹配件。