佳能宣布研发EOS-1D X Mark III，两支新RF镜头年内上市

佳能刚刚官宣研发新一代旗舰单反相机EOS-1D X Mark III，新相机像素不明，最高支持20FPS连拍以及4K60P视频。

EOS-1D X Mark III使用了一块新的全幅传感器和新数字处理器，支持全核双像素对焦，传感器上有525个AF区域，可覆盖90%水平×100%垂直画面，拥有“不可思议的弱光拍摄能力”，在使用OVF时最高连拍速度为16FPS（支持机械、电子快门均可），屏幕取景（电子快门）时能实现20FPS连拍，最高可拍摄10bit 4:2:2 C-Log色彩风格4K60P以及RAW格式视频。

在其他方面，新相机使用了双CFexpress卡槽，增加了背光按键；可拍摄色域范围更高的10bit HEIF照片；AF对焦模块中心AF像素密度大幅度提升，是1DX II的28倍，并加入基于深度学习的自动算法，在黑暗环境下对焦性能更好，新增了一种利用AF-ON按键自动的新方法，具体形式不明；电池是1DX II同款的LP-E19，但续航张数有所改善。

佳能宣传EOS-1D X Mark III多项新特性，但没有透露像素数量，留下一点悬念，假若它使用是3：2比例版的C500 II传感器，那视频性能相当值得期待。

除了1DX III外，佳能还正式发布了大三元变焦镜头RF70-200mm F2.8 L IS USM和具有平滑散焦的专业人像镜头RF85mm F1.2 L USM DS。

RF70-200mm F2.8 L IS USM是RF最后一支发布大三元镜头，尺寸较EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM相比在长度和重量上分别大幅缩减约27%和28%，长度只有146mm（收缩时）、直径89.9g，不含三脚架座重1070g，滤镜直径77mm，是目前最小最轻的720 2.8镜头，将于11月底上市。

为了把RF70-200mm F2.8 L IS USM做小，佳能采用了外对焦结构，使用UD非球面镜片代替萤石，加入了NANO USM超声波马达的电子浮动对焦机构，对焦距离近至0.7米，并具备5档镜头防抖。

显著实现了小型化，镜身与EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM相比在长度和重量上分别大幅缩减约27%和28%，进一步提升便携性和机动性，并在佳能镜头中首次应用双Nano USM对焦马达，实现安静、高速的对焦表现。该镜头的推出也标志佳能1RF卡口大三元镜头系列已构筑完整。RF85mm F1.2 L USM DS则是RF系列中首款支持平滑散焦的镜头，其柔和的焦外虚化效果令人像作品拥有迷人的视觉表现力。