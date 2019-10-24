当当官方回应“李国庆出局摔杯”：故意搞混时间，铺垫被阴谋桥段

10月24日消息，当当今日向网易科技发来“李国庆摔杯事件”的回应，称李国庆为了利用媒体炒作博眼球，将几个“戏剧冲突”放在一起，认为李国庆不是简单地搞混时间，而是在铺垫“傻白甜”李国庆被阴谋的桥段。

当当称，联合创始人离开公司之后，最近几个月媒体炒作博眼球，力图用舆情影响婚姻诉讼，摔杯事件顺序如下：

1. 李国庆7.18提交离婚诉讼，俞渝将近两个月后收到法院传票后得知诉讼

2. 7.22李国庆做海克专访，这是个自媒体，李国庆采访，是这个媒体第一篇稿件，刊登后被多处推送

3. 10.8号李国庆在腾讯“进击梦想家”摔杯，上了微博、抖音、知乎的热搜，一亿次阅读

4. 第二天，10.9号下午法院先见了原告律师，10.10号通知原告10.17号见面，双方律师参加

5. 10.12日李国庆微博为“摔杯”道歉

6．10.14日、李国庆的“求职高手”在山东卫视播出

7.视频节目需要提前录制、后期剪接，国庆腾讯和山东卫视节目的录制时间，在八、九月

李国庆的访谈，讲了“雍正王朝”、“踢出管理层”、股份被“欺骗”、逼宫、赶走副总五个戏剧化故事。

这五件都被扭曲，原“版本”发生在十九年前到两年前。李国庆在节目里，把几个“戏剧冲突”放在一起，不是简单地搞混了时间，是铺垫 “傻白甜”李国庆被阴谋的桥段

一起看“雍正王朝”：十九年前

李国庆与俞渝看雍正王朝电视剧，在九九年到零零年，俞渝回国不久。

国庆在腾讯腾讯“进击梦想家”说2018年1.15号，跟俞渝看电视剧，俞渝表情不自然。第二天发生了“逼宫”。

俞渝1.15号在办公室待到半夜左右。如果口误，1.5号晚上，俞渝也在办公室，之前的元旦假期，俞渝在河北、崇礼

“踢出管理层”：没发生。5年多前李国庆、俞渝、管理团队商议决定李国庆退出管理

2014年夏天，李国庆、俞渝达成共识，俞渝全面接管当当，李国庆为此与副总多次谈话，表达自己很快50岁生日了，退出当当管理决心已定。

国庆完全退出当当管理，2015年1月财年开始执行

“股权被骗”：不存在，3年前股权做了分割

2016年8月到9月，俞渝、李国庆、儿子签署文件，56%、24%、20%。商讨和文件签署历时几个月，律师、国庆、俞渝、公司管理层多人参加，没有“骗取”场景

“逼宫”

2017年底制定下一年预算、李国庆说要“横推车”、要“报复”当当。管理层写了一封信。“逼宫”信主要内容：无论公司走何种道路，我们都将和PEGGY站在一起；李国庆必须离开当当。当当要“整肃”新业务。尽管是少数股份，管理层的权利不能被李国庆侵犯

“逼走六个副总”：没发生，当当管理层稳定

过去6年，3个副总正常离职。XX品类业绩提升困难，14年提出，15年离开。XX，违反公司招标流程，2016年2月被处分后辞职。XX工作多年，离开创业，16年10月离职。现在经常为公司业务出主意、做诊断

李国庆在当当网经历

1999年底，联合创立当当网，任职CEO

2014年夏、秋季，董事长俞渝开始与李国庆、管理层讨论，未来李国庆不再负责当当网的管理，开始尝试新业务

2018春季，李国庆不再负责新业务

2019年初，李国庆、当当各自发布公告，李国庆离开当当网