被指控开发间谍工具监控员工活动，谷歌否认

网易科技讯10月24日消息，据国外媒体报道，谷歌员工指控称，谷歌领导层开发了一个内部监控工具，该工具将被用来监控公司员工组织的抗议和讨论劳工权利的活动。

本月早些时候，谷歌员工们表示，他们发现公司内部团队所有员工电脑上定制谷歌Chrome浏览器将安装了新工具，这个新工具被用于搜索内部系统。此事由谷歌一名员工在备忘录中提到。这篇备忘录发布在谷歌公司内部留言板上，已被彭博新闻社和要求匿名的另外三名谷歌员工浏览。

据该员工备忘录称，如果员工创建了超过100人参加活动日历，这个工具将会自动给予报告。备忘录声称，最有可能的解释是，“领导层希望立即掌握员工组织任何活动情况。”

谷歌一位代表说，“有关这一操作及其目的的说法是绝对错误的。这只是一个弹出式提醒，要求员工们在自动参加有大量员工的活动之前保持警惕。”

谷歌称，此举是由于有关活动的垃圾邮件数量增加所导致。该公司表示，它既不收集个人可识别的信息，也不停止使用日历功能，而是在员工参与群体活动时作出提醒。

紧张关系日益增加

围绕这一工具作用的不同观点，突出了谷歌领导层与普通员工之间日益紧张的关系。在10月21日，谷歌在苏黎世办事处数十名员工举办了一场有关工人权利和工会成立活动，尽管该办事处经理事先曾试图取消这一活动。上个月，谷歌在匹兹堡的合同工，投票决定加入了美国钢铁工人联合会(United Steel Worker)。

在过去18个月左右，谷歌员工们曾对领导层处理性骚扰投诉事宜提出抗议，并针对谷歌一些项目发起了内部有针对性反对活动。

这位员工备忘录表示，安装在Chrome浏览器的这一新工具，旨在帮助谷歌员工应用新推出的“社区指南”，该指南不鼓励员工就政治问题进行辩论，这标志着谷歌转变自己著名的开放文化立场。谷歌一位女发言人8月份曾表示，该公司还在开发一种工具，让员工标示有问题的内部帖子，谷歌还正在创建一个主持人团队来监控公司聊天板上的对话。

不过尚不清楚的是，该工具是否与安装在员工Chrome浏览器上监控员工日历活动的新工具相同。对此，谷歌没有立即作出澄清和回应。

据员工备忘录称，Chrome这款新工具，预计将在10月晚些时候推出。而谷歌在加州的另外两名员工表示，该工具本周已被添加到他们的工作电脑中。另一位员工说，这个问题成为谷歌每周一次的全体员工会议上引起广泛讨论的话题。谷歌例行周会通常在星期四举行。

“特洛伊木马”

据阅读了该备忘录的谷歌两名员工透露，该工具的研发工作似乎于9月初开始，他们独立核实了该计划部分内容。9月底，谷歌隐私小组对该工具进行了审查，这是该公司在计划推出任何新产品之前所必须做的事情。该小组表示，鉴于“在尊重谷歌文化方面存在的一些担忧”，允许推出该工具。

谷歌表示，该工具已经开发了几个月，并通过了隐私、安全和法律标准的审查。

据谷歌两名员工称，10月初，负责开发Chrome的这一扩展功能的工程师写道，该工具一旦安装在员工的电脑上，员工将无法删除它，它将被“用于政策执行”。这两名员工表示，这项计划开始在公司内部引起关注，到10月中旬，谷歌的一些员工被禁止浏览与该项目相关的内部设计文件。

在谷歌一个内部留言板上，员工们对该计划进行了嘲讽。该新工具被认为“令人毛骨悚然”，并将之与特洛伊木马病毒作比。