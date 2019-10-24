WeWork高管：目前公司将优先考虑盈利而非增长

网易科技讯10月24日消息，据国外媒体报道，当地时间周三共享办公空间初创企业WeWork的高管们在与员工的一次会议上表示，公司将在未来一个月内制定计划，优先考虑盈利而非增长。

来自软银集团的新任董事长马塞洛·克劳雷(Marcelo Claure)和WeWork联合创始人兼首席文化官米格尔·麦凯维(Miguel McKelvey)参加了此次会议。这也是自WeWork宣布被最大股东软银接管以来，两位高管首次与纽约总部的员工进行对话。据参加会议的人士说，他们重申将进行裁员，并回答了焦虑员工提出的一些问题。

WeWork母公司We Co.因首次公开募股失败而步履蹒跚，公司创始人亚当·诺伊曼(Adam Neumann)因而离职，公司财务陷入困境。该公司的崛起得益于诺伊曼的个人影响力以及投资者投入的逾120亿美元资金。最近几周，公司管理层一直在考虑出售或关闭部分资产，其中包括软件业务和一所小学，并可能裁员数千人。

WeWork的目标是将公司业务范围缩小到原有的租赁和翻新办公空间。克劳雷在发给WeWork员工的电子邮件中写道，软银要求WeWork重新设计软银东京总部，并将为集团旗下公司安排类似的项目。他还感谢员工“在整个危机期间保持坚强”。

本周诺伊曼获得了一笔巨额离职金，许多员工得知此事后非常愤怒。克劳雷表示，这是一笔必要的支出。他表示尽管尊重诺伊曼创建公司的努力，但WeWork需要一种不同的方式。克劳雷告诉员工，最好的公关策略是制定一个计划，让事实说话。WeWork的一位发言人拒绝就此次会议置评。

WeWork的联合首席执行官阿蒂·明森(Artie Minson)和塞巴斯蒂安·甘宁汉(Sebastian Gunningham)也出席了会议，但没有发言。当地时间周二，两人因为没有回应公司被接管的报道而遭到员工批评。知情人士说，过去一周，两人与董事会敲定了一笔数百万美元的遣散费，不过他们并没有表示出短期内离职的想法。

当地时间周三，明森和甘宁汉给员工发了一封电子邮件，显然是为了提振士气。他们表示:“我们知道，过去几周发生的事情让我们寝食难安。”“作为你们的联合首席执行官，我们致力于与克劳雷以及软银合作，为公司的长期成功奠定基础。”

一个让员工感到沉重的话题是他们手中的股份价值。一名知情人士说，在周三的会议上，员工们问WeWork是否会为那些股票价值缩水的人提供解决方案。克劳雷说，他想要找到方法，但还没有计划。