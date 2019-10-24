李国庆、俞渝隔空互撕，当当网恐遭连累：用户流失，成长受阻

李国庆，头条体质无疑。

继10月10日在一则访谈节目中谈及“被妻子逼宫”而怒摔水杯后，李国庆日前又因被妻子“揭短”而备受关注。这对夫妻选择将矛盾公开激化，无不表明，这对名义上的夫妻实际上已彻底决裂。

李国庆与俞渝，一位是当当网创始人，一位是目前当当网的实际控制人。二者的隔空互撕释放了大量信息，同性恋、小三等引爆眼球的热点，再次将李国庆夫妇，以及背后的当当网推上风口浪尖。

24日上午9点，当当网官方微博发文称，“本店无狗血，只有书香”，疑回应李国庆夫妇的隔空互撕。记者联系当当网方面相关人士，但对方未予回应。目前，有关李俞二人私生活方面的信息还无法证实。

业内人士分析称，这场隔空骂战更多涉及的是李国庆夫妻的个人生活，当当网作为独立运营的电商平台，其品牌及口碑可能会受损，短期内公司经营层面应该不会出现重大负面影响。不过，长远来看，由于李国庆夫妇对于当当网而言有非同一般的意义，资方及相关利益方经此事后对平台的预期大概率会调低，未来的资金投入也很可能将打折扣，进而影响平台的未来成长。

李国庆与俞渝隔空互撕，昔日佳偶成怨偶

10月23日晚十点，俞渝在李国庆一条表明自己“净身出户”的朋友圈下方做出多条回应，回忆了从认识李国庆到现在曾因对方哭过无数次，但“我没选择，我有打不完的仗”。同时她指出，李国庆“不讲事实、讲故事”，“说书、卖惨、博眼球”。

针对“净身出户”一说，俞渝反击称，李国庆拿走1.3亿现金，涉及俞渝父母存款。此外，她曝出更多惊人内幕，直指李国庆不顾家、私生活混乱、公司经营不力等问题。

资料显示，俞渝提到的“小骗子马铭泽”疑为前当当网无线事业部总经理，其负责技术和市场。据天眼查信息，俞渝提及的马铭泽为水晶区块链科技（海南）有限公司（下称“水晶区块链”）法人以及文旗天下（北京）科技有限公司股东。李国庆在离开当当后，便参股了水晶区块链。

23日晚十一点半，李国庆在微博回应称，7月底已经向法院递交诉状和俞渝离婚，10月17日双方收到法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

同时李国庆表示，自己和俞渝相识快三十年，更多的是俞渝的明抢暗夺和污蔑，其忍耐已经耗尽。他表示，若俞渝试图通过拖延时间的方式转移共同资产，自己绝不再忍让。对于境内公司股权，李国庆表示要“撕破脸对抗到底”。

随后，李国庆将这条微博转发到朋友圈，并配文称“狗急跳墙，工作撕逼虚构事实，私生活撕逼更是意淫。变态，精神病患者。我为儿子忍受23年。”

10月24日零点42分，俞渝在朋友圈表示：“家门不幸，顾客无碍，当当更好。”

24日凌晨1点45分，李国庆再次发微博称，“明明是抢权的武则天，却把肆意抹黑我把自己伪装成受害者，人身攻击肆意造谣的这种行为实在令人气愤。”“俞渝对我私生活做出的诽谤和诬蔑，我只想在这里回应一句话：等着收律师函吧。”

此外李国庆强调，自己手里有俞渝“婚后不可告人”的证据，并提醒俞渝称，不要把他的让步当成软弱。

24日上午9点，当当网官方微博发文称，“本店无狗血，只有书香”，疑回应李国庆夫妇的隔空互撕。目前，有关李俞二人私生活方面的信息还无法证实，但夫妻反目成仇、互指私生活混乱无疑已让双方的生活一地鸡毛。

当当网恐遭连累，或面临用户流失、成长受阻等问题

公开资料显示，李国庆在1964年10月出生于北京，1987年从北京大学毕业，1989年开始经商，1996年在美国认识了俞渝。根据俞渝的说法，她和李国庆相识3个月便结婚，相识6个月便怀孕。

从当当网的发展历程看，李国庆可谓是“成也当当，败也当当”。1999年11月，李国庆与俞渝参照亚马逊的模式联合创办了当当网。在不到五年时间内，当当网的图书销售额达到全网零售份额的40%，而且以每年180%的速度增长。2010年12月8日，当当在纽约证券交易所挂牌上市，成为中国第一家赴美上市的B2C网上商城。

彼时，当当网风头无两，被外界认为是中国互联网“夫妻店”的成功典范，李国庆和俞渝也一度被视为夫妻楷模。但在上市后，当当忽视了对手的强大，随着京东、天猫等综合电商迅速发展，不断蚕食在线图书的份额，当当的在图书领域的巨头地位开始受到威胁。

财报显示，当当在2010年盈利3080万元，但次年便陷入亏损；2011年至2013年，其分别亏损2.28亿元、4.44亿元、1.43亿元。根据Analysys易观发布的《中国网络零售B2C市场季度监测报告2019年第2季度》数据显示，天猫成交总额占据市场份额62.4%，排名第一。京东市场份额为25.6%，排名第二。而当当的市场份额占比只有0.4%，不足1%。

一位互联网观察人士指出，眼看竞争对手强势崛起，当当依旧坚守在线图书市场这一亩三分地，当当的固步自封直接导致其丧失战斗力。

内外交困之下，当当于2016年选择私有化退市，当时的市值仅为5.56亿美元，不足2010年上市时的四分之一。今年2月20日，李国庆以公开信的方式宣布离开当当，并表示，当当结束了“夫妻店”治理结构。

但很快，李国庆便公开翻脸，在节目中自曝被“驱逐”，称自己经历了股权变更、逼走副总、逼宫三部曲，甚至在节目中上演“摔杯一怒为俞渝”的戏码。在此期间，俞渝作为另一当事方始终保持沉默。

如今，俞渝终于正面回应。李俞二人的隔空互撕所涉及的个人生活问题尚无从查证，唯一能够确认的是，目前双方已经进入起诉离婚阶段，且之后的骂战可能还将延续。

对此，网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青分析认为，李国庆与俞渝之间的隔空骂战更多涉及双方的个人生活问题，而当当网是独立运营的电商平台，此事更多影响的是平台的品牌及口碑，短期内对公司经营层面应该不会出现重大负面影响。

艾媒咨询CEO张毅则认为，李俞二人的深夜对峙将在三个层面对当当网产生较大影响。“首先，当当网本身是一个2C的平台，消费者对于产品质量、服务承诺等都有较高的要求。如果经营管理方面出现了问题，难免让消费者不放心，而当前消费者可选择的电商平台众多，这很可能会造成当当的用户流失。”

“其次，从投资人和利益相关方的角度看，此事过后，它们对平台的预期大概率会调低，未来的资金投入也很可能将打折扣，而这直接涉及到企业未来成长的问题。”张毅认为，此事带来最直接的影响来自于员工层面，“这种事情对员工影响也很大，当前互联网企业的员工往往面临着很多选择，对年轻人来说，工作名声、成长空间都是很重要的考虑因素。”