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报告：超六成程序员未满25岁，北京月薪12184元领跑

2019-10-24 15:03:58来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月24日消息 10月24日，58同城发布程序员行业大数据报告。报告指出1-9月全国程序员企业需求同比增长8.49%，北京以12184元/月的企业平均支付薪资，排名第一。程序员中男性占比高达87.29%。62.84%的程序员未满25岁，工作1-3年的程序员占比最高。

报告称，87.29%的程序员为男性，仅有12.71%的程序员为女性。在学历方面，本科及以上学历者占比20.78%，大专学历占比43.02%。

报告还显示，大部分程序员年龄集中在21-25岁，占比46.88%，26-40岁占比为35.17%。从上图显示，25岁以下（包括25岁）的从业人员占比达62.84%。在工作年限方面，工作1-3年从业者占比最高，达到29.37%。

报告统计，今年1-9月，全国程序员企业需求同比增长8.49%。其中，北京企业的程序员招聘需求量最高，其次是深圳、广州、成都、上海、郑州、长沙、杭州、重庆、武汉等城市。在求职方面，深圳成为程序员求职者关注的第一大城市，其次是北京、广州、成都、上海、杭州、长沙、郑州、武汉、重庆。

关于程序员收入情况，报告显示，北京以12184元/月的企业平均支付薪资，排名第一。其次是上海、深圳和福州，企业平均支付薪资分别为10790元/月、10251元/月、10159元/月。

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关键词：程序员

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