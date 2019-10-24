雷克萨斯首款纯电动概念车LF-30发布，续航里程达500公里

10月24日消息，据国外媒体报道，丰田汽车的高档车品牌雷克萨斯（LEXUS）在东京车展发布了首款纯电动概念车LF-30，这款车续航里程达500公里。

▲图片来自雷克萨斯官网



据雷克萨斯介绍，LF-30配备无线充电技术，提供更加便利的日常充电操作；LF-30还搭载了Lexus Airporter无人机车辆支持技术。通过自动控制功能，Lexus Airporter能够独立完成各种运输任务，如将行李从家门口运送到车辆行李区。

LF-30配备的自动泊车功能和门口接送功能，能够实现车辆自动从车道行驶至车主门口。

雷克萨斯表示，计划于2019年11月推出旗下首款纯电动车，同时加快油电混合动力汽车、插电式混合动力汽车、纯电动车和燃料电池汽车的开发。

雷克萨斯称，将进一步扩充电气化产品阵容，未来三五年内推出雷克萨斯首款插电式混合动力汽车和全新的电动车专属平台。预计到2025年，雷克萨斯旗下所有车型都将提供电气化版本，电气化车型的销量也将超越传统动力车型。

LF-30主要规格参数