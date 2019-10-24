环保行业标杆：苹果荣膺绿色供应链CITI卓异品牌

新浪数码讯10月24日下午消息，苹果公司今日成为首家获得公众环境研究中心（IPE）绿色供应链CITI卓异品牌的企业。此奖项证明了这家公司对其整个供应链的环境领导力。

绿色供应链CITI（Corporate Information TransparencyIndex）指数是全球首个基于品牌在华供应链环境管理表现的量化评价体系，由公众环境研究中心（IPE）和自然资源保护协会（NRDC）合作开发，采用政府监管、在线监测、企业披露等公开数据进行动态评价。过去五年苹果一直位居IPE企业信息公开指数（CITI）第一名。

这点在苹果公司之前的相关行动上一直有所体现。多年来，苹果不仅让自家产品变得更加环保，也一直致力于带动整个产业链拥抱清洁能源。截至今年4月，承诺100%使用清洁能源生产苹果产品的供应商相比之前增加了近一倍，总数达到44家，除此之外，苹果也促成了美国铝业（Alcoa）和力拓铝业（Rio Tinto）两家全球最大的铝金属生产工厂的合作，推进无碳环保铝冶炼过程。

而在中国的环保影响力，是这次苹果获得绿色供应链CITI卓越品牌的主要原因。

2013年，苹果在中国推出的清洁水项目树立了创新节水方案的新标准。自该项目推出以来，苹果通过与供应商合作共节水逾250亿加仑，足以注满140万个游泳池。

在过去一年，有九家供应商加入了该项目，使得参与的供应商总数达到了76家。2018年11月，苹果与位于昆山的供应商淳华科技合作，获得了全球首个电子行业的国际可持续水管理联盟金级认证。

苹果还非常注重可再生能源的发展。去年，苹果宣布其所有运营场所全部实现了100%可再生能源供电。现在，有超过40%的苹果制造合作伙伴也已承诺采用100%清洁能源生产苹果产品。预计到明年年底，苹果与其供应商在全球范围内总计将有6千兆瓦的可再生能源投入使用。

▲位于中国四川省的光伏设施是帮助苹果实现全球所有运营场所采用100%可再生能源供电的几个项目之一

苹果和十家供应商合作在中国推出了总额达3亿美元的清洁能源基金，这项开创性的计划可以帮助更多企业采用可再生能源。该计划的首个项目已经为中国国家电网增加了共134兆瓦的清洁能源。

通过清洁能源基金和苹果其他的可再生能源项目，苹果在中国开发了超过500兆瓦的风能和太阳能。

▲预计到2020年，Apple及其在湖南省等地的供应商将有6千兆瓦的可再生能源投入使用

除此之外，苹果也一直积极开展能源效率项目，该项目与供应商合作评估并识别可以在哪些领域减少能源废弃物。2018年，能源效率项目共使年化温室气体排放量减少了46.6万吨，相当于一年停驶10万辆轿车。到目前为止，共有67家中国供应商加入了该项目。

对于长久的环保战略，苹果大中华区董事总经理葛越表示：“我们始终相信，要创造世界上最好的产品，就必须创造对世界最有益的产品，为此我们一直致力于推动智能和可持续制造的发展。”