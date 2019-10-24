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苹果内部资料暗示新款Mac Pro即将发售

2019-10-24 16:36:25来源：威锋网作者：Marcus责编：沧海评论：

苹果在今年六月份的WWDC开发者大会上推出了新款Mac Pro，在经过全新设计的外观下，其实现了更高的扩展性和可配置性。

新款Mac Pro 最高可选配28核心英特尔至强处理器和1.5 TB高性能内存+ 4TB固态硬盘，拥有的8个PCIe扩展槽可以实现优秀的扩展性能。而苹果设计的图形架构和最多可选配的两套MPX模块，能够为其带来强大的图形显示能力，而在苹果设计的Apple Afterburner加速卡加持下，Mac Pro甚至可以同时播放3组8K ProRes Raw格式视频流。

目前苹果仅表示Mac Pro将于今秋推出，没有给出具体的时间表。但从外媒在官方内部文件中发现的资料来看，新款Mac Pro应该在不久之后就会正式发售。

这一文件来自苹果为授权技术人员配备的「Mac Configuration Utility（Mac配置实用工具）」，其中包含了向技术人员介绍了如何将新款Mac Pro置于恢复模式的说明，主要用于在完成Mac设备的维修之后，方便维修人员使用这款工具将Mac的主板等元件和T2安全芯片配对。

目前新款Mac Pro的国内售价暂未公布，考虑到其5999美元（约合42000元）的美国起售价，到时国区的价格也不会便宜到哪里去。

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关键词：Mac Pro

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