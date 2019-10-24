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诺基亚公布第三季度财报，营业利润超分析师预估

2019-10-24 16:43:43来源：新浪科技作者：图尔责编：懒猫评论：

北京时间10月24日下午消息，诺基亚第三季度净销售额为57亿欧元，去年同期为54.58亿欧元。调整后营业利润4.78亿欧元，分析师预估4.518亿欧元（区间3.41亿欧元至6.42亿欧元）。归属于母公司股东的净亏损为200万欧元，去年同期为亏损7900万欧元。

据路透社报道，周四，诺基亚下调了公司2019年和2020年的盈利预期。该电信网络设备制造商称，为应对5G网络业务的竞争压力，公司将加大支出，未来盈利或将受限。

尽管第三季度的盈利达到预期，但诺基亚称公司短暂暂停股息支付，以增加对5G的投资，并只有在现金头寸提高到20亿欧元的时候，才会恢复股息支付。

“随着越来越多竞争对手希望在5G发展早期占据更多份额，这个领域内的竞争已愈演愈烈，”公司在一份声明中写道。

为此，诺基亚下调了2019年和2020年的市场份额收益。

“财报非常令人失望……未来预期大幅削减，反映出在网络市场新周期开始发力之际，公司仍旧在苦苦挣扎，”Inderes的分析师写道。

诺基亚的财报与竞争对手爱立信的财报形成鲜明对比。爱立信上周发布的财报收入超出预期，并同时上调本财年预期和2020财年的销售目标。爱立信公司称，市场对5G网络的需求增长速度超出了预期。

诺基亚目前预计2019财年每股基本收益（EPS）为0.18-0.24欧元，2020财年的EPS为0.20-0.30欧元；均低于先前发布的预期（分别为0.25-0.29欧元和0.37-0.42欧元）。

根据诺基亚的财报，7月至9月季度的基本收益降低每股0.05欧元，低于去年同期的0.06欧元，但与分析师预期的0.05欧元持平。

诺基亚表示，预期今年第四财季的每股收益为0.135欧元，低于分析师预期的0.14-0.18欧元。

随着投资者依旧认为公司入局5G太晚，诺基亚的股价今年已经下跌10.6%。

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关键词：诺基亚

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