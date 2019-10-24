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2019年Q3全球超休闲游戏TOP20共获7.9亿次下载

2019-10-24 17:01:00来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月24日消息 今日，移动应用数据分析平台Sensor Tower发布发布了最新研究报告，带来了2019年第三季度全球超休闲游戏下载量TOP20。

数据显示，《Fun Race 3D》《水上乐园-滑梯竞速》《Sand Balls》分列榜单前三位。榜单20款超休闲游戏Q3期间在全球App Store和Google Play总共获得7.9亿次下载量。

其中，来自土耳其发行商Good Job Games《Fun Race 3D》在全球App Store和Google Play共获得1.23亿次下载，位列下载榜榜首。法国发行商Voodoo《水上公园-滑梯竞速》 (aquapark.io) 以8360万次下载量排名第2，白俄罗斯发行商SayGames《Sand Balls》以6170万次下载位列第3名。

▲图源：Sensor Tower

下载榜前十位中，3D休闲游戏达到6款，包括跑酷游戏《Fun Race 3D》《Run Race 3D》《水上乐园》《翻转吧瓶子》《Line Color 3D》《堆栈球》。榜单后半段共有5款3D游戏，包括3D拼图《Polysphere》，3款体育游戏《超级进球》《全民射手》《Flip Dunk》，以及《Color Bump 3D》。

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