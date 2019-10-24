阿里张勇：企业一号位应承担首席可持续发展官职责

10月24日下午消息，中国首届可持续发展论坛在京举行。作为唯一的企业代表，阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇在开幕式上致辞。他表示，互联网和数字技术为可持续发展提供了创新手段，企业“一号位”应当承担“首席可持续发展官”的职责。

工业时代的飞速发展，带来了很多环境和社会问题，张勇说，可持续发展是人类共同追求的目标，而互联网和数字技术的发展，为实现可持续发展提供了创新手段。数字技术的广泛应用，一方面为可持续发展带来新动能，另一方面大大降低了对能源的依赖和消耗。

上个月刚接任阿里巴巴集团董事局主席的张勇提出，企业“一号位“就是企业的首席可持续发展官，做的每个决定都应当有利于企业和全社会的可持续发展。

在张勇看来，在数字经济时代，平台型公司对于实践可持续发展有着独特优势，令可持续发展的过程可参与、结果更普惠。他曾在多个场合表示，20岁的阿里巴巴，乐于与全社会分享数字化能力，共同推动可持续发展。

张勇认为，阿里巴巴诞生于互联网起步的年代，利他、普惠是融入血液的DNA，这与人类可持续发展的目标和使命高度一致。数字经济发展催生了新商业文明，而新商业文明立足开放共享、追求普惠，恰恰是人类可持续发展的重要保障。

根据《中国落实2030年可持续发展议程进展报告（2019）》，中国将于明年实现现有标准下农村贫困人口全部脱贫，提前十年实现减贫领域的可持续发展目标。脱贫是阿里巴巴集团的战略性业务。2017年，阿里巴巴成立脱贫基金，宣布未来5年投入100亿，通过教育、健康、女性、生态、电商五大方向推进脱贫攻坚。