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DxOMARK公布三星Galaxy Note10+ 5G相机得分：117分，位列第二

2019-10-24 18:15:23来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家10月24日消息 日前，DxOMARK公布了三星Galaxy Note10+ 5G的相机得分，该机整体得分为117分，位列第2位，拍照和视频得分分别为126分和101分。

三星Galaxy Note 10+ 5G是韩国制造商三星最新的旗舰智能手机，结合了Exynos 9825芯片组的处理能力、6.8英寸大型AMOLED显示屏和12Gb主存。后置摄像头配有四个传感器：一个标准的26毫米主摄像头，一个13毫米超广角摄像头，一个52毫米远摄镜头，以及一个专用的飞行时间（ToF）传感器，用于人像模式下的深度估算。

DXOMARK称，随着中端机和更便宜的旗舰机都加以改善摄像头的性能，迫使三星也不断精进其高端机种的图像质量。幸运的是，新推出的三星Galaxy Note 10+ 5G也正好做到了。得益于硬件的提升，例如新款芯片和更大光圈的远摄摄像头，以及改进的软件算法和更佳的微调，Note 10+ 5G在前代三星旗舰机的优秀基础上更进一步，成为我们图像质量排比中的冠军。在大多数照明条件下，都能呈现出卓越的静态图像和视频质量，可说是一款全能的手机。Note 10+ 5G的静态图像具有不凡的曝光、色彩、细节和散景，还有臻于完美的视频质量。

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关键词：DxOMark三星

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