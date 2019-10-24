连续三个季度净利下滑，中国移动如何重回增长轨道？

中国移动正经历业绩最困难的一年。

继半年报交出最差业绩后，日前发布的2019年前三季度业绩，中国移动再次出现营收和利润双双同比下滑；而从季度的维度来看，这也是中国移动今年连续三个季度出现净利润同比下滑，营收也陷入增长瓶颈。

中国移动在业绩公告中解释称，主要受到流量红利快速消退，叠加2018年7月全面取消境内流量漫游费的翘尾影响。而在5G逐步开启规模商用，5G红利和5G基站建设成本的综合因素影响下，中国移动今年还能否重回增长轨道？

连续三个季度净利润同比下滑

财务数据显示，中国移动前三季度营运收入为5667亿元，比上年同期下降0.2%；其中，通信服务收入为5130亿元，比上年同期下降1.0%；股东应占利润为818亿元，比上年同期下降13.9%。

对于营收下滑，中国移动称主要是流量红利快速消退，叠加2018年7月全面取消境内流量漫游费的翘尾影响，导致通信服务收入同比承受较大压力；利润下滑，则是受收入同比下降、转型投入和刚性支出持续增加的影响。

分季度来看，中国移动第三季度营收1773亿元，同比增长0.8%，扭转了前两个季度同比下滑的局势；但第三季度净利为257亿元，同比下滑12.6%，这也是今年连续第三个季度出现净利润下滑。

具体业务上，移动业务方面，截至今年9月30日，中国移动的移动客户总数约9.42亿户，增长空间已经极为有限；其中4G客户总数达到7.47亿户，首3季度净增4G客户3433万户，2G和3G用户转向4G仍旧有潜力可挖掘；流量业务上则实现了较快增长，手机上网流量比上年同期增长124%，手机上网DOU达到6.6GB，比上年同期增长116%；语音业务则继续下滑，总通话分钟数较上年同期下降8.2%；短信快速增长，短信使用量较上年同期增长40.9%。

不过综合之下，前三个季度移动ARPU为50.2元，而去年同期为52.2元，这意味着流量和短信业务的增长并未抵消语音业务和移动ARPU下降带来的负面影响。

有线宽带业务成为亮点之一，用户规模实现了良好增长。截至今年9月30日，有线宽带客户总数达1.85亿户，前三季度净增2836万户，有线宽带ARPU为32.7元，去年同期为32.9元。

今年能否重回增长轨道？

中国移动称，面向转型发展，将继续推进降本增效，保证资源精准与高效投入，平衡好短期经营业绩和长期发展之间的关系，保持良好的盈利水平，力争推动股东应占利润趋势在年内继续向好发展。

实际上，今年上半年，中国移动已经开始采取一系列措施试图扭转业绩下滑。

在成本上，降低基站维护费用和电费，进行低效无效营业厅店的清理；在业务上，成立政企事业部，并称要将其打造成收入增长的新动力。

今年的5G商用也是中国移动发力的重点之一。

上个月，三大运营商开始了5G套餐的预约，在千万级的预约用户中，中国移动占据了半数以上的规模。这也是中国移动在4G时代的用户规模优势的延续。

不过5G的前期建设需要极大的投入。就在上个月，中国联通发布公告称，与中国电信签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，在全国范围内合作共建一张5G接入网络。

这一方面是双方基于节省成本的考虑，另一方面也被外界视为联合对抗中国移动的举动。中国联通董事长王晓初日前表示，双方目前已经在相应城市调试和开通共建共享的5G基站。完成调试之后，双方的网络覆盖和容量将翻倍。

此外，工信部近日也宣布，将于今年11月30日前在全国范围内正式提供携号转网服务。随着中国联通和中国电信在5G网络覆盖和容量的提升，以及携号转网之下中国联通和中国电信众多互联网套餐的吸引之下，中国移动或许也将面临着用户流失的压力。

种种因素带来的变局之下，中国移动今年要重回增长，仍将面临着众多挑战。