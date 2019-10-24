没有硬件的一个季度，微软营收照样超过预期

在美股市场23日收盘以后（北京时间24日凌晨），微软公布了截止至2019年9月30日的2020财年Q1季报。财报显示，微软第一季度营收为331亿美元，与去年同期的291亿美元相比，增长14%，超出分析师预期。据财经信息提供商FactSet调查，分析师此前对微软第一季度的营收平均预期为321.5亿美元。另外，微软在这一季净利润同比增长21%至107亿美元，每股收益同比增长21%至1.38美元，也超出预期。

23日当天，微软股价在纳斯达克常规交易中上涨0.87美元，报收于137.24美元，涨幅为0.64%。如此看来，微软的营收和利润双双增长。除此之外，从这份季报中，我们也能看出微软将要面对的困局，和「老业务」的新活力。

开了个好头

微软在这一季超预期的营收增长，主要依靠三大主要业务部门驱动。

具体来说，包括Office、LinkedIn和Dynamics在内的生产力和业务流程部门，第一季度营收为110.77亿美元，同比增长13%；包括Azure产品线在内的智能云部门，营收为108.45亿美元，同比增长27%。集合了Xbox、Surface和Windows的更个性化的计算业务（More Personal Computing），营收为111.33亿美元，同比增长4%。

▲电话会议演示文稿 |微软

「这为整个财年开了一个好头，我们的商业云服务（包含Azure、Office 365和其他云服务）在本季度创造了116亿美元的收入，同比增长36%。」微软CFO Amy Hood表示。另据财报公布后的电话会议演示文稿，这一季商业云的毛利率为66%，同比上升了4个百分点，「主要由Azure毛利率实质性提升推动」。但微软没有单独公布Azure的收入，也没有说明这项业务是否盈利。

单从Azure云服务的收入增长幅度来看，从2019财年Q3达73%的增速，到Q4的64%，再到最新一季的59%，Azure的增长正在放缓。但Hood在接受采访时表示，公司将继续投资建设数据中心，以满足客户对Azure的浓厚兴趣。她还在电话会议上对分析师表示，接下来的Q2的增长依然强劲。同时，她给出了预测数据：由Azure和服务器软件组成的智能云销售额将高达114.5亿美元，高于彭博社估计的112亿美元。

Stifel, Nicolaus & Co.的分析师Brad Reback表示，微软的业绩「全面」强劲增长。尽管Azure的销售已经放缓，但增长速度超过了亚马逊的云服务AWS。市场研究机构Gartner最近发布的一份报告显示，亚马逊在基础设施即服务公共云服务市场占据了47.8%的市场份额，紧随其后的是微软占据15.5%。

硬件的缺位

业绩「全面」强劲增长之下，微软在Surface硬件和游戏方面，表现略显不佳。

对于相比去年同期下降了4%的Surface收入，微软将这一失误归咎于「产品空档期」，因为没有任何相关新品发布。但就在本月初，微软发布了升级版的Surface Pro和Surface Laptop 3，另外还将在下个月发布ARM核心的Surface Pro X。这些产品上的更新，对微软下个季度表现的影响会更加显著。

微软在Xbox游戏业务方面的收入，同比下降了7%。软件和服务部分同比持平。但据微软CEO萨蒂亚·纳德拉在电话会议上的透露，《我的世界》在本季度的收入创下了纪录，可能是因为网络红人Pewdiepie的相关游戏视频在YouTube上掀起了热潮。Hood还表示，《战争机器5》和Xbox Game Pass在接下来的Q2起到推动营收增长的作用。但微软目前仍预计下季度整体的游戏营收将再度下滑，因为Xbox主机同样处于「产品空档期」。预计到2020年次世代Xbox主机上市前，现有Xbox One的销量都会持续下降，这也间接影响了Xbox Game Pass等订阅服务的增长。

焕发生机的「老业务」

本季财报还有一个亮点：微软的「老业务」Office和Dynamics正在依托云服务，焕发出新的增长。

财报显示，Office商业产品和云服务实现了13%的增长，月活跃用户量突破至2亿大关，而去年同期还是1.55亿。至于消费者端的Office 365，订阅用户量也增长至3560万。另外，Office商用产品和云服务营收同比增长13%；Office 365商用产品营收同比增长25%；Office消费产品和云服务营收同比增长5%。Dynamics产品和服务营收同比增长14%；Dynamics 365营收同比增长41%。由此可见，这两大项目营收都处于快速增长之中。

而Office和Dynamics的增长主要是微软积极推动它们向云迁移。相关数据表明，Azure已经建立了54个数据中心。相关数据表明，亚马逊和微软在过去12个月里开设了最多的新数据中心，占总数的一半以上。

除了积极建设服务云的数据中心，微软还积极建立与政府和友商的合作关系。

最近，微软在和甲骨文、IBM、亚马逊的角力下，最终获得五角大楼的合同。这份合同价值100亿美元，期限为10年。除了每年10亿美元的收入，有了五角大楼的背书，极大加强了微软在安全保障上的说服力。五角大楼近期还授予微软一份价值76亿美元的软件合同。微软将用国防企业办公室解决方案（DEOS）为美国军方提供电子邮件、日历、视频电话和效能工具。

另外，微软还和「死对头」索尼走到了一起。今年5月，微软发布声明称，「两家公司将在Azure上探索未来云解决方案的联合开发，以支持各自的游戏和流媒体服务。」

从这份季报中，微软在2020财年的确算是「开了个好头」，三大业务部门基本呈现增长态势，但也显露出了现阶段的瓶颈。我们可以看到，云计算业务增长放缓，硬件产品同比下滑。但微软同时也在努力让自己的收入更为多元化，并改造升级「老业务」，让Office焕发新的增长生机。

本月初，华尔街著名投资银行Jefferies分析师Brent Thill将微软股票从「卖出」的评级调升至「买进」，赞赏微软大型且多元化的业务，「我们在可预见的未来清楚看到微软两位数的成长率。」他认为Azure和Office业务是微软的成长机会。对于Azure，微软需要突围，而在Office上，微软可以说做了表率。