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5G人才缺口很大，平均月薪达1.5万元

2019-10-24 19:47:26来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：骑士评论：

10月24日晚间消息，5G时代的人才需求备受关注。近日，智联招聘执行副总裁李强在接受新浪科技等采访时表示，2019年第三季度，5G行业岗位数需求增长为800%，但是投递人才只有150%，“这当中有大量人才缺口”。

很难短期依靠院校培养

李强表示，5G行业对于人才的需求增长速度最快，相关行业岗位数需求同比是800%以上的增长，但是供给只有150%左右增长，所以5G确实是供给不足，现在整个产业当中都在追5G人才，5G人才完全不够。

他认为，通讯、信息工程类的人可以率先转型为5G人才，但从培养的角度看，很难短期依靠院校培养，“因为院校培养是需要较长时间的，短期的供给一定是不足的”。

他建议，可以把一些头部公司中的5G专家抽调出来，做一些标准化转型类的课程，然后供给社会上想去转型到5G的人，用一些快速学习的方法转型到5G这个领域。其次，做系统研发的、技术开发的人转型5G的诉求也相对比较明显，但目前还没有比较好的通路。

5G人才薪酬1.5万同比增44.3%

“因为5G是一个新的交叉类的融合学科，所以还是希望有一些社会化的协会组织，可以推出一些5G人才的标准化课程，可以让这些人快速转型，因为供给现在远远跟不上需求”。

对于5G人员的薪酬问题，李强表示，5G行业的薪酬水平相对较高，这也是很多人愿意转行的原因。数据显示，2019年前5个月，5G人才薪酬为15644元，同比增长率达44.33%。

但从目前来看，很多人缺少转型的动作，“我认为还是有一些硬技能的缺失，或者是标准不够明确，很多人觉得自己做不了这件事”。

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关键词：5G薪资

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