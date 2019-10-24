iQOO Neo 855版评测：真香的性价比之外，电话秘书更好玩

自今年三月份iQOO品牌首次亮相诞生以来，这个主打性价比的极致品牌就在整个手机市场上搞了不少大新闻，比如发布了承担着vivo首款量产5G手机大旗的iQOO Pro 5G，再比如发布了骁龙845的iQOO Neo手机，如今提到iQOO这个品牌，你的脑海里大概能浮现出大电池、快充、游戏、性价比等等这几个关键词。

10月24日，iQOO Neo 855版手机正式发布，这是iQOO家族的第五款产品，并且首次为iQOO家族带来了冰岛极光这种更受女性欢迎的配色。

IT之家已经提前拿到了QOO Neo 855版手机，并进行了长时间的深度体验，现在为大家带来评测体验。

第一部分：外观和手感

iQOO Neo骁龙855版在配色方面拥有碳纤黑、电光紫、冰岛极光三种可选，IT之家这里拿到的是冰岛极光配色版本，存储版本为8+256GB。

按照官方的说法，冰岛极光配色沿袭了羽光白的设计，这种配色乍看与vivo Z5的全息幻彩非常相似，但不同的是，在iQOO Neo 855版机身后壳上，你能看到一些细致的微米纹理，这种以纳米为单位雕琢出渐变与电镀的层次感的纹理，在不同的光线角度下散发出彩色的流动光影，百变无穷。

iQOO Neo骁龙855版的整体外观设计与今年7月份发布的iQOO Neo保持了一致（其实和vivo Z5也是如出一辙），相较于第一款iQOO手机，iQOO Neo骁龙855版进行了设计语言上的简化，比如去掉了机身背面的中轴线以及发光RGB条、侧面“砍”掉了压感键设计，使得侧边框变得饱满圆润起来，减少了些许凌厉感，更贴合手掌。

iQOO Neo骁龙855版的中框部分采用了渐变色设计，上部分为亮蓝色，而下半部分则为淡紫色。

机身右侧，是音量键和电源键▲

左侧则是一枚单独的AI按键▲

底部是熟悉的Type C和3.5mm耳机孔▲

iQOO Neo骁龙855版背面依然采用了竖列三摄设计，补光灯和三摄位于同一个模组内，整体感更强烈。

考虑到内置了4500mAh的大电池，iQOO Neo骁龙855版不足200g的机身重量表现也算中规中矩，算不上轻快，但相比第一代相比第一代iQOO和iQOO Pro 5G手机，可以说减轻了不少，拿在手里也不再是那种沉甸甸的压手感，对女性用户更加友好。

简而言之，iQOO Neo 855版的设计更中性了，特别是冰岛极光配色的加入，相信也会吸引不少软妹子的注意。

屏幕方面，iQOO Neo 855版搭载的是一块6.38英寸的AMOLED水滴屏，2340 * 1080的分辨率，采用了19.5:9的屏幕比例。

这块屏幕支持HDR10技术，能呈现更高的动态范围，展现出画面更多的亮部和暗部细节，在生态方面，已经支持《梦幻西游三维版》游戏的HDR10效果。

此外，iQOO Neo 855版加入了全新的低亮度防屏闪功能（类DC调光），降低屏幕的闪烁频率以缓解视觉疲劳。

屏幕下方内置了一枚光学屏下指纹传感器，作为全球首发屏下指纹技术手机的品牌，vivo在手机屏幕指纹技术上有着多年积累，iQOO Neo 855版搭载了最新的vivo屏幕指纹技术，包括汇顶最新一代芯片G3.0、搭配了Secure DSP等，官方表示新机比iQOO Neo 855版屏幕解锁速度再提升了10%。

第二部分：性能和体验

1、游戏和跑分

这次iQOO Neo 855版手机的最大升级，就是处理器从骁龙845升级到了骁龙855。

作为2019年上半年旗舰处理器，骁龙855移动平台采用了全新7nm制程工艺的Kryo 485 CPU核心。相比上一代（骁龙845），骁龙855的CPU性能提升45%，最高主频达2.84GHz，大型手机游戏性能表现更强劲。

骁龙855移动平台搭载的Adreno 640图形处理器，性能相比上一代提升了20%，同时支持全新Elite Gaming体验的平台，支持true HDR，可以使用户在玩游戏时获得更丰富的视觉体验。

按照惯例，IT之家这里先为iQOO Neo 855版手机进行了跑分测试：

iQOO Neo 855版手机的安兔兔跑分达到了47万、GeekBench 4单核跑分3402，多核跑分11013、3DMark OpenGL跑分5758。

就从跑分上来看，相比于845的Neo CPU单核性能强了44%，多核性能强了21%，GPU部分强了近30%。

我们手中的这部iQOO Neo 855版手机，是8+256GB版本，实测顺序读取能达到1400+MB/s顺序写入能达到500+MB/s，妥妥是UFS 3.0的水平。不过要注意的是，6+64G版本是UFS2.1的规格。

在游戏方面，我们选择了大家熟悉的《王者荣耀》和《和平精英》进行测试，实测《王者荣耀》游戏最高画质轻松满帧率运行。

在《和平精英》游戏中，开启最高画质后我们测得平均帧率59FPS，平均波动1.44帧，值得一提的是，帧率图显示，游戏中除了加载以外，蓝色的大核心几乎没有怎么发力。

得益于骁龙855的7nm制成工艺和4500mAh电池，iQOO Neo 855版的续航也有所提升，50%亮度下，半小时最高画质的王者荣耀耗电8%。

整体来看，iQOO Neo 855版的性能是非常强悍的，即使你是重度手游爱好者，相信iQOO Neo 855版也能满足你的绝大部分需求。

这种性能表现一方面是来自搭载的骁龙855处理器，另一方面则是内置的Multi-Turbo 2.0整合了各种加速Turbo，包括Center Turbo、Net Turbo、Cooling Turbo、Game Turbo等等。

这些Turbo们针对手机的网络、散热、AI、游戏及底层中央核心资源等多维度优化，为游戏玩家带来更流畅的游戏体验。

在充电方面，iQOO Neo 855版搭载了全新的vivo FlashCharge2.0技术，实现了33W的闪充速率，IT之家实测数据显示，iQOO Neo 855版前10分钟充电25%，前30分钟充电52%，前40分钟充电67%，比搭载vivo FlashCharge 22.5W闪充的iQOO Neo手机要快了一截。

2、沉浸式游戏空间和interesting的电话秘书体验

一辆车不光要跑得快，还要开着顺手，坐着舒服，对于手机而言也是一样的道理。

iQOO Neo 855版搭载的骁龙855处理器已经能够满足大部分用户的游戏需求，同时额外加入的一些功能，会让用户体验到更沉浸式的游戏体验。

游戏魔盒中拥有大量的功能

比如系统的“游戏魔盒”，内置了游戏倒计时悬浮窗功能，游戏中死亡之后在手机上会有悬浮窗倒计时显示，方便用户切换到别的界面进行别的操作。

再比如游戏助手侧边栏内增加“QQ画中画”、“微信画中画”功能，用户在游戏界面即可以调出QQ，游戏中也能聊天。再比如游戏挂机功能，游戏在黑屏和后台时可继续运行，实现前台微信后台游戏不断线。

在游戏魔盒中，你还能查看你的游戏数据，比如哪款游戏玩的时间最久、消耗流量多少等数据都能准确记录。

iQOO Neo 855版还带来了4D游戏震感2.0，可模拟游戏中开枪等的震动，根据技术能力进行场景的增减，临场感更强烈。

玩游戏时，还能通过正面的虚拟灯效来提升游戏炫酷氛围，如《王者荣耀》三杀、四杀、五杀的场景，整个屏幕的边框都会被点亮，其他方面还包括游戏语音防啸叫、变声功能等等。

值得一提的是，iQOO Neo 855版全系支持一键Monster模式，在上拉快捷控制菜单中可以一键进入该模式。

你可以把Monster模式理解为iQOO Neo 855手机的超级性能模式，开启以后系统后台会进行深度优化，应用启动速度、交互速度提升，让用户能明显感觉到系统的整体响应速度提升。

此外，开启该模式之后，手机的UI也发生了变化，如下图所示，右侧的Monster模式充满着战斗气息。

左为普通模式，右侧为Monster模式

电话秘书也是一个非常值得单独拿出来讲的功能，对于经常接到陌生电话的用户来说，这个功能简直是为其量身定制的。

以笔者为例，工作生活中，笔者经常会收到一些广告推销电话，虽然一些电话已经被手机自动识别为广告，但是也有一些鸡贼的广告贩子会用无任何标签的互联网电话号给笔者打电话，接听之后，面对广告贩子热情洋溢的推销也不忍心给挂掉，但如果继续听吧，又浪费时间。

当笔者用过电话秘书功能之后，相信今后不会再遇到上面这样尴尬的场景，一些不想接听的电话，直接交给电话秘书来处理就行。

它就像是电话里的语音助手，最大程度的模拟了真人一样与对方进行对话，你可以在设置中选择男声或者是女生，又或者是哪些电话不需要转接电话秘书。

通话中，用户可实时查看对话转文本内容，且可实时播放通话，并随时亲自接听；通话后，电话秘书将来电内容告知用户。

比如一些电话，你不想接听，但又害怕错过什么重要事情，那交给电话秘书，在与对方的通话中，你可以查看对话转文本内容了解对话内容，是广告推销还是其它，你一看便知。

笔者模拟了外卖小哥，给iQOO Neo 855打了一通电话，电话秘书接听之后，乍听和真人几乎没有任何区别，如果不说的话，你甚至会真的以为对方请了一个真人秘书正跟你通话。

也有人会担心这个电话秘书会不会泄露机主的隐私信息，随后笔者又给iQOO Neo 855手机打了一通电话，并打算向这个机器人秘书问一些私人问题。

如下图所示，当笔者询问电话秘书机主的姓名、位置的时候，电话秘书都表示“不太清楚”。

经过一段时间的体验，笔者认为电话秘书是一个非常实用并且有趣的功能，几乎可以说“用了就再也回不去了”，它能节省你大量宝贵的时间，通过它也能避免出现漏接重要电话的尴尬，希望后期的vivo手机通过OTA升级，能标配这项功能。

哦对了，iQOO Neo 855搭载的是Monster UI系统，版本号为1.5.22，其实就是换了马甲的Funtouch OS 9系统，因此vivo的老朋友Jovi语音助手也完美继承，并且依然拥有一枚独立的物理按键（机身左侧）。

Jovi除了能完成基本的语音口令操作以外，还会具备一定的学习能力。此外还有智慧桌面、智慧识图、智慧场景等等鼓鼓囊囊，此前的评测中IT之家有过详细体验，这里就不再赘述了。

第三部分：相机和拍照

在相机核心参数方面，相较于iQOO Neo，iQOO Neo 855版手机的配置参数并没有变化，依旧是熟悉的双核1200万像素的主摄IMX363、800万像素的超广角镜头和200万像素景深摄像头。

略感遗憾的是，iQOO Neo 855版手机并没有搭载今年火热的IMX586传感器，不过大家也不用太过于担心iQOO Neo 855版手机的拍照素质。

IMX363这枚魔性传感器，可以说被各大厂商们打磨出了花，从千元机到旗舰机几乎都有搭载，比如刚刚发布的谷歌Pixel 4搭载的主摄就是IMX363。

针对IMX363，vivo打磨起来更得心应手，毕竟这枚魔性传感器在此前的NEX双屏版、iQOO、X23等手机上均有搭载。

IMX363拥有双核1200万像素（2400万感光单元）、支持全像素双核对焦技术、1.4μm超大像素传感器。在拍照功能方面，支持AI场景相机、AI人像构图、超级夜景2.0、Hyper-HDR等等。

下面看一组iQOO Neo 855版后置拍摄的样张：

2X变焦▲

800万超广角▲

800万超广角▲

逆光样张▲

局部放大▲

正常▲

超广角▲

IMX363作为前代旗舰，素质肯定是比不过现在主流的IMX586了，但基本也够用。

iQOO Neo 855版的相机素质与iQOO Neo基本表现一一致，白平衡还原准确，样张的细节还原也较为丰富，此前在iQOO Neo手机上出现的超广角和普通样张发色不一致的问题在iQOO Neo 855版上已经有了好转。

夜景▲

超级夜景▲

夜拍样张中，未开启超级夜景的iQOO Neo 855表现中规中矩，开启超级夜景之后，画面的整体亮度高了一番，暗部也能拍到了一些细节，不过样张放大之后还是能看到一些涂抹痕迹（比如树枝树叶的位置），好在高光处的抑制表现还不错。

还是那句话，相机虽然不是iQOO Neo 855的主打项，但基本能满足用户的使用，整体表现中规中矩，超广角、超级HDR以及超级夜景在不同程度上丰富了用户的拍照体验。

总结：

笔者在撰写完这篇评测的时候，iQOO Neo 855还未发布，因此也不清楚手机的具体定价，但即便如此，如果有人问笔者这款手机值不值得购买，笔者还是会回答“值”的，因为iQOO本身就是一个主打性价比的品牌，无论是首款iQOO手机还是iQOO Pro 5G、iQOO Neo等产品，单纯的从性价比的角度来看，这些产品都是在同价位中最香的。

回到iQOO Neo 855手机本身，4500mAh大电池、骁龙855、33W超级超级快充、强大的游戏功能等等，iQOO Neo 855更是一款旗舰水桶机，或许缺失的NFC和无线充电功能略显遗憾，到如果你追求极致的性价比和游戏体验，那么iQOO Neo 855版仍将会是一个非常不错的选择。