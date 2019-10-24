2499元，OPPO Reno2 Z明日10点正式开售：联发科P90+4800万夜拍四摄

IT之家10月24日消息 OPPO Reno2 Z手机已经正式发布，搭载联发科P90处理器，4800万夜拍四摄、6.5英寸护眼全景屏、炫彩升降摄像头，更有深海夜光、晨雾白、极夜星云三款配色，让自然美感触手可及。

8GB+128GB版售价为2499元，购机可享12期分期免息，赠送蓝牙音箱，用户可在线上OPPO商城、天猫、京东，也可在OPPO体验店等线下渠道购买。

OPPO Reno2 Z采用3D曲面机身，尺寸为161.8×75.8×8.7mm，重195g，拥有极夜星云、晨雾白与深海夜光三种配色。

屏幕方面，OPPO Reno2 Z采用6.5英寸2340×1080分辨率AMOLED全景屏，屏幕比例为19.5:9，搭载光感屏幕指纹3.0，新增RGB滤光片防伪识别。

配置方面，OPPO Reno2 Z搭载联发科P90处理器，内置4000mAh电池，支持VOOC 3.0闪充，配备8GB内存与128GB机身存储，拥有3.5mm耳机孔与Type-C接口。

相机方面，OPPO Reno2 Z前置1600万像素升降摄像头，后置4800万+800万+200万+200万像素四摄组合。

其他方面，OPPO Reno2 Z配备视频智能剪辑应用即录与Breeno虚拟个人助理，支持多功能NFC，现已支持全国150+城市的地铁公交，同时支持非加密门禁卡和OPPO Pay。