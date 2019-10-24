网红培训课秘籍：刷量、做数据和万物皆IP

假作真时真亦假，无为有处有还无。说到网红、大V与流量、人气之间的关系，什么是真假，什么又是虚实有无？

近日微博知名MCN蜂群传媒与其“客户”的互撕，正在逐渐演变成行业内对大V、流量和粉丝造假的热议。

网红是一种新兴职业，而任何职业都讲究一个规矩，从师傅领进门，到自己修行领悟，绝不能有一点偏差。否则，就是进了歪门邪道。那么，众多网红大军的第一堂课，又是什么样的景象？因网红大潮而诞生的相关培训机构，又将如何开启准网红们的心智？

网红们的第一堂课



“现在有不少网红培训班，发了疯似的到处发广告。”接着公众对网红话题的热议，有爆料人反应，一些城市的网红培训机构正在加大线上线下的宣传力度，拼命吸引学员报名。

有的“网红培训广告”甚至投到公车、地铁的移动电视上，号称只要经过短时间的培训，毕业后即可成功引流、带货。一些机构宣称，除了基础网红培训课之外，还会赠送大量实用的“资源”。

资源？又是什么鬼？

“先加顾问微信再详聊哈。除了基础课，部分进阶课都是专门量身定制的。”

在某社交平台上，懂懂笔记看到了一则网红培训课程的H5广告，点击后弹出自助咨询的窗口，交流中客服表示，培训机构的“基地”位于杭州市拱墅区，已经开办网红课程近四年了，每年培训、输出的网红学员都超过2000人。

对方强调，报名参加培训之前，要先进行自身条件评估：在添加培训顾问的微信号后，会进行一系列学前调研，包括颜值、基础才艺、潜在艺能等。这个评估的目的，是便于讲师量身定制，设计具有针对性的专业课程。

然而，当问及是否有讲师履历和介绍时，客服却迟迟没有回应。直到多次询问后，对方才发过来一份资料。信息显示，这家培训机构的几位讲师经历都很丰富，拥有大量成功案例，甚至自己就是知名网红出身。但在网上反复检索后，懂懂笔记却发现“查无此人”。

先按下心中的疑惑，懂懂笔记开始添加培训顾问的联系办法，加好友成功后，这位姓李的顾问对课程做了一些简单介绍，“基础课程大家都是一样的，比如手机、麦克风等工具的使用，上镜姿势、话术的规范化训练等等。”李顾问还特意强调，“先评估再确定课程和收费，这是我们对学员负责的表现。”

他告诉懂懂笔记，自己所在机构开设的课程，学习层次都和内容都不尽相同。针对部分零基础学员，需要从基础课程开始学习。部分已经有基础的小网红，可以从进阶课开始，“有一定基础的话，基础课等于巩固知识，不会做硬性的要求。”

而所谓进阶课程，则是在基础课程之上增加了人设、才艺、策划等训练内容。李顾问强调，进阶课程都是要根据网红的实际情况进行定制，称得上千人千面。

任何人都能成为网红？



“如果是长相甜美的学员，我们会多让其涉猎一些经典名著，多了解世界历史知识，这些内容都有提纲帮助学员背诵和速成。”李顾问表示，让长相姣好的学员多学习国内外经典名著和史料文化，是让这些“花瓶”能具备更深层次的内涵，在与粉丝的互动过程中就可以体现出网红的涵养和知识。

当然，对于更多相貌普通的学员来说，亚洲四大神术之一的化妆术自然要倾情传授，同时还会有唱歌、舞蹈才艺的培训，目的就是吸引更多粉丝的关注，“有很多颜值一般的网红学员，都是靠化妆逆天的，另外唱歌好听、跳舞好看，也都能吸引到更多观众。”

倘若有颜值极低、五音不全、才艺欠佳的学员来了怎么办？这位顾问表示，机构也有办法通过人设的训练学习进行“补救”，“现在很多男生不是喜欢女汉子型的网红吗？这就需要构建独特的人设特征。一个女生如果性格彪悍、说话直白、行事乖张，也能够成为一种吸引粉丝的特色。”

当然，对于希望成为网红的男学员，尤其是众多相貌普通、才艺欠缺的男生而言，机构只有建议苦练游戏技巧，通过游戏技术来吸引普通玩家，“我们还有选手级的电竞讲师，可以帮助这些男生提升竞技水平。”

了解了这么多信息。懂懂笔记最后表示，如果培训需要到杭州进行现场学习，可能会有很大难度。李顾问马上表示，如果人不在杭州，不便前来基地进行学习，还可以通过线上视频教学、电子文件资料，进行更为初级的学习和训练，“也就30天左右，完成考核就能够毕业，优秀者我们会优先安排工作。”

在机构的宣传语中可以看到这一层意思：只要来参加培训，任何“素人”都能够“速成”并变身网红。名目繁多的化妆、才艺、游戏、人设、穿衣打扮培训内容，都可以帮助学员安身立命。换一个角度来看，网红行业的门槛已经被拉到最低。

但是，机构们隐隐约约透露出来的“资源”又是什么呢？

公开传授的刷量“秘籍”



通过扫描电梯广告上的二维码，懂懂笔记在另一家网红培训机构上填写了报名资料。很快，有一位姓张的老师通过了聊天形式进行了回访，表示要多了解一下学员的学习意向和自身特点。

不过，这家网红培训机构的收费价格，却比其它机构要高出几千元。张老师表示，他们机构的培训共计60节课程，学习下来收费9800元，而且需要到机构深圳总部脱产学习。

“同学呀，这个培训行业也讲究一分钱一分货。我们的学习内容，都是以结果为导向的。”在感觉到懂懂笔记因为收费过高有些迟疑后，张老师立刻表示，其所在机构从事网红孵化、内容策划业务已经有三年的时间了，一直扎根广深地区。公司拥有大量的成功经验，除了有定制化、专业化的教材、课程之外，他们还会为学员匹配更多实用有用“资源”，“这和网上、电商平台上那些廉价的网红培训有很大的差别，别总贪图便宜。”

当懂懂笔记表示，希望知道机构所匹配的实用“资源”后再确定是否报名学习。这位张老师毫不忌讳地表示，就是传授如何制造数据和刷量。

“现在市场竞争激烈，如果不学会合理刷量，怎么能在行业里立足？”他强调合格的网红除了要学会策划内容外，还要学习如何根据内容特点制造相应的流量数据。因为如果不懂得刷量，再优秀的网红也很难在打赏分成以外获得变现能力，“企业和网红合作，看的并不是才艺、颜值，而是要看网红的内容效果，能够创造出多少观看率、转化率。没有上百万的数据，基本都拿不到推广合作的。”

张老师补充道，若网红每期内容的流量数据都很低，那么绝对不会有任何广告主来合作，更别提签订长期带货协议了，“但是刷量也讲究技巧，刷少了企业不合作，刷多了容易被观众识破，平台也会查。”他同时强调，机构还有很靠谱的刷量资源推荐，“放心吧，都是比较安全、可靠的机构。”

当懂懂笔记表示，如今刷量资源很容易找到，其实并不神秘。张老师迅速回应道，除安全的刷量资源，机构还会让网红学员加入广告主的合作联盟。“我们之前也做过内容服务，所以有大量的客户资源，其它机构比不了的。”

原来，这个所谓的合作联盟资源，即学员毕业后可以在联盟里优先得到客户的推广意向，甚至还有部分早期学员推荐的订单，供新人“练手”。张老师不断强调，机构的培训都是以结果为目标，通过资源为结果兜底。

显然，过低的行业门槛之下，无论是机构还是网红本身，都在倡导着通过刷量行为，制造可观的流量数据，吸引不知情（或睁一只眼闭一只眼）的广告主进行投放。

而在实际交流中，部分培训机构甚至表示，只要会“做数据”刷流量，构建的网红IP本身甚至可以不是“人”。这一点，引发了懂懂笔记更大的好奇。

“硬件”不足，养猫补充



“发一下生活照，以及一段语音，我让导师帮你评估一下。”

在与另一家网红培训机构沟通过程中，在告知自己几乎没有什么才艺和先天条件后，客服要求懂懂笔记提交一下生活照以及一段录音，说是便于评估学员整体“素质”——即颜值、嗓音和身材。

在发送一些网上随机收集的资料给对方之后，对方表示有些为难。本以为，这样就能够难倒客服，让其知难而退。没想到，客服依然表示可以报名参与网红培训学习，“实话实说，您当网红可能有些难度，但是理论知识完全可以用于其它的方面。”

她进一步解释“其它方面”的意思：虽然本人无法成为网红，但可以养宠物，将宠物打造成为网红。客服甚至表示，宠物能够吸引到的流量不容小觑，同样也可以带货、变现。

“您随便上网上看看，很多猫、狗宠物的视频、日常生活照，都很吸引大量关注，这就是云养宠的效应。”她随后列举了不少先天条件不足的学员，在通过宠物构建IP后斩获大量粉丝的案例。“您看现在，网上养什么宠物的都有，就连羊驼也有人养，拍短视频吸引关注。”

如果实在不愿意养宠物，客服还表示可以培养公仔作为IP，甚至当作解说、旁白的“主角”，“现在有很多不露脸的吃播视频、旅游视频，都是通过公仔作为介质打造IP的。”

结束语

如此了解下来，可以看到网红培训机构为了招生已经是来者不拒。不管学员的条件如何，都能满嘴跑火车、忽悠不打磕。从这样的网红学院毕业的从业者，或许从一开始就已经被带歪了，加上行业内刷量做数据的风气之下，不少网红、内容机构不愿潜心耕耘，直接选择了所谓“捷径”。

越来越多的年轻人在网红经济的“诱惑”下，开始涉猎这一领域，而这些培训机构很容易将浮躁传染给那些白纸一般的新人。或许，这些铺天盖地的网红培训广告也是行业的一个缩影：一切皆可速成，所见也不为真。但是这种假作真时真亦假，终究会迎来“眼看他起高楼、眼看他楼塌了”。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。