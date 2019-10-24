探秘中国移动北京公司网管中心：关键指标接近100%

北京地铁十号线，每天有数以万计的乘客使用移动网络；祖国70华诞，天安门广场区域有上万人同时进行视频和照片发送，还有各大媒体进行网络直播……在人流密集的地铁交通和重大节日庆典等特殊场景中，如何才能保证通信网络正常运行，让每个用户都能获得良好的上网和通话感知？带着这样的疑问，10月24日，C114记者来到中国移动北京公司网管中心，和北京移动的员工一起揭秘好网络究竟“长”什么样？

关键指标接近100%，好网络高可靠

在网管中心的监控大厅，有一块令人震撼的监控大屏，它由75块70寸的屏幕组成，面积达到101平米。这块屏幕主要用于日常全网监控及重点保障场景呈现，通过监控大屏，监控人员可以实时、准确的获取全网各专业当前的网络运行质量。

在网络指标方面，记者看到诸多指标接近100%的关键数据。语音通话接通率保持在99.9%左右；各类主流应用访问、下载、视频播放成功率保持在99.8%以上；时延指标达毫秒级水平，满足了各类人群对于视频、游戏等不同应用的体验要求。据工作人员介绍，网管中心对全专业网络质量进行7*24小时不间断的监控，着力打造高可靠、高质量的网络环境。

作为整个中国移动北京公司网络的“眼睛”，监控大厅的重要性不言而喻。在这里既能从宏观上掌握移动网络的整体规模、运行情况、突发事件，也可以分专业进行场景化监控和保障，甚至聚焦到单台设备和网元，实现全网的一点监控、集中化指挥调度和管理。

重点保障，好网络不怕“大”考验

据工作人员介绍，为了确保高峰时期地铁沿线的网络运行稳定，大屏对重点区域网络实时监测，当沿线网络出现故障时，故障地点的图标将立即自动变色，并主动进行故障预警和工单派发。

除了地铁的日常通信保障，网管中心还针对节假日的交通枢纽、重大活动等局部区域人流量比较密集、对网络冲击比较大的特殊场景进行重点网络保障，以确保每个用户获得良好的上网和通话感知。在刚刚过去不久的国庆阅兵大典上，天安门地区近5000平米区域聚集了20万人，现场有上万人同时进行视频和照片发送，还有各大媒体在现场进行网络直播。中国移动北京公司圆满完成了保障任务，为现场移动用户提供了可靠的网络服务。

高科技加持，全面优化网络决策

据了解，网管中心监控大厅采用分钟级保障系统，运用大数据、机器学习等手段，实现用户感知指标分钟粒度更新，智能化输出网络解决方案，同时支持行业内首创一键下发功能。通过这个系统，工作人员可以对人流量、高流量用户和保障区域基站网络负荷进行实时监测。

同时，网管中心为了更直观地展示保障区域内的地物环境、人流变化以及网络质量，达到“身临其境”的效果，还结合5G网络及VR虚拟现实技术，开创了基于应急车版本的VR保障指挥调度系统。通过应急车可升降天线平台上的全景摄像头，360度拍摄保障现场的实况画面，再通过5G网络将4K高清视频流回传到指挥大厅的VR眼镜端，将保障现场的高清画面、区域的分钟级指标信息通过VR保障系统叠加在一起显示。

高效管理，智能运维

体验过VR保障系统后，工作人员又向记者介绍了菜市口智能楼宇数据中心的管理平台。该平台通过三维仿真技术对菜市口整栋楼进行建模，并将数据中心的所有对象，从园区到建筑、楼层、机房、分区、机柜、设备、端口、链路，展现了九个层级的三维效果，将数据中心的资产信息、配置信息直观地展现在眼前。借助该平台可以更加直观地监控、管理数据中心园区。

通过现场的大屏幕，还可以了解到整体建筑信息，包括3D园区环境和建筑周边情况、数据中心的整体用水用电量等基本信息。同时，屏幕上还展现了数据中心的供电拓扑，当发生电力故障时，依据电力拓扑图，可以实现对故障的快速定位和快速修复。

现代化DC机房，高效安全有保障

在工作人员的引导下，记者随后来到中国移动北京公司网管中心的DC机房外，下载APP，在线学习，参加线上考试合格之后，通过人脸识别系统进入机房。这套考试系统不仅保障了机房安全，同时也保证了进入人员的人身安全。现场机器人巡检也是一大亮点，机器人搭载激光雷达，实现自动定位、自动行走、自动开关通道门，同时具有温度、湿度、图像、烟雾、声音等传感器，可以24小时巡检机房。除此之外，机器人还可以盘点服务器，有效防止未经授权服务器进入机房，最大程度地避免非法数据采集，保障用户信息安全。

数据中心采用冷池制冷结构，结合非对称空调系统设计，缩短空气流动路径，并通过AI模拟气流组织，实现空调节能。在精细化的运维方面，盲板、防火布的广泛使用，最大限度地避免了冷热空气短路。

本次体验之旅揭开了笼罩在移动通信网络上的神秘面纱。在便捷生活的背后，是无数移动人的辛苦付出。正是由于他们的努力，才能让承载着大量信息的无线电波跨越时空，准确送达手机端。同时，我们也看到中国移动在践行网络强国方针中的一系列改革和创新，相信凭借这些敏捷、智能、高效的支撑手段，北京移动将在打造优质网络的道路上不断前进，为广大用户提供更加快速、更为稳定的网络服务，为信息化社会的建设和发展提供更有力的支撑！