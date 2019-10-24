Ubuntu优麒麟 19.10全新控制面板：更精准、更简洁

在优麒麟（Ubuntu Kylin）开源操作系统最新版本 19.10（版本代号 Eoan Ermine ）正式发布后，很多小伙伴一定发现了我们上新的控制面板。新的控制面板对系统设置功能进行了重新的精细化分类，方便用户更快捷的进行所需功能的查找和设置，同时操作界面也更加简洁，线条图标更具透视感，给用户提供更好的使用体验。

全新界面优化

下面是新旧两个版本的对比图（上图为旧，下图为新）：

如图所示，新控制面板中我们把设置分成了系统、个性化、账户、更新和安全、设备、网络、时间和语言、信息和任务共八个部分，接下来小编就给大家介绍一些常用的功能设置。

系统设置

首先是系统设置中的默认应用程序设置，可以设置浏览器、电子邮件、图像查看器、音乐播放器、视频播放器、文件编辑器等的首选应用程序，即执行相应程序的默认打开方式。

同在系统分类下的电源选项也是一个常用设置项，电源设置中提供了平衡、节能和自定义三种电源计划，其中自定义选项则可以根据您的喜好来设计计算机睡眠时间和显示器关闭时间等。

接下来是开机启动设置项，自定义开机自启的软件：

个性化设置

接下来推荐的常用设置是个性化设置中的桌面背景设置，选中你喜欢的图片，左键单击即可在桌面上实时查看到设置效果。

最后给大家介绍一个比较酷炫的功能--主题设置，简单来说主题就是系统的界面风格，包括窗口的色彩、控件的布局、图标样式等内容，通过改变这些视觉内容以达到美化系统界面的作用。

目前系统中默认集成了两款主题，设置主题效果分别如下:

以上就是优麒麟19.10系统全新控制面板的简单介绍，此次上新的控制面板1.0版本，因为版本发布的时间紧迫，目前仅完成了框架和部分功能的实现，对于界面的美化，距离设计稿还有很大的提升空间，所以大家可以开始期待20.04版本了，会给你更多惊喜！