第一家太空旅游公司上市！维珍银河下周一挂牌纽交所

新浪科技讯北京时间10月24日晚间消息，据国外媒体报道，风险投资家查马特·帕里哈皮蒂亚（Chaath Palihapitiya）旗下公司Social Capital Hedosophi（SCH）今日宣布，公司股东已批准该公司与太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic）合并。

此举将导致维珍银河于下周一直接在纽交所上市。届时，维珍银河也将成为第一家在公开市场交易的载人航天公司。

今年7月，SCH宣布与维珍银河合并，合并后的新公司估值约15亿美元。其中，维珍银河创始人理查德·布兰森（Richard Bran）将持有51%的控股权，而SCH将持有49%的股份。

当前，SCH已经在纽约证券交易所上市，股票代码为“IPOA”。该公司今日在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中称，预计与维珍银河的合并交易于周五完成。下周一，新公司股票将在纽约证券交易所交易，代码为“SPCE”。

事实上，布兰森上周在接受媒体采访时曾暗示，维珍银河很快将上市。布兰森当时称：“不久之后，维珍银河将登陆公开证券市场。”

据悉，维珍银河的航天器可将多达6名乘客以及2名飞行员带到太空边缘。飞船将与喷气式飞机脱离，并发射火箭发动机，其穿过地球大气层时的速度达到声速的三倍以上。然后，航天器及其乘客在失重状态下漂浮几分钟后，像传统飞机一样降落到地面。

维珍银河航班的价格约为每人25万美元，该公司目前已经有603名意向客户。据瑞银集团（UBS）预计，尽管太空旅游业仍处于“新生阶段”，但十年内其潜在市场规模有望达到30亿美元。