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分析师：iPhone 11一个月大卖1200万部，苹果加大产量

2019-10-24 23:51:18来源：新浪科技作者：李明责编：骑士评论：

北京时间10月24日晚间消息，据国外媒体报道，罗森布拉特证券公司（Rosenblatt Securities）分析师张军（音译，Jun Zhang）预计，iPhone 11开卖一个月后已售出1200多万部，较去年的iPhone XR同期销量增长了15%。

与此同时，与去年的iPhone XS和iPhone XS Max销量相比，张军预计iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max开售一个月以来的销量较去年低15%。

张军表示，由于强劲的市场需求，苹果将提高iPhone 11的产量，预计较之前的计划产量高出约160万部。相反，由于市场需求低迷，iPhone 11 Pro Max的产量将被削减约200万部。

由此可见，苹果的零部件订单数量并未发生太大变化，只不过将产量从iPhone 11 Pro Max倾向于iPhone 11。此外，张军还认为，最初的iPhone短缺是由于产能问题，而不是部件短缺。

到今年年底，张军预计iPhone 11和iPhone 11 Pro的销量将达到7000万部。但到了2020年第一季度和第二季度，iPhone总产量同比将下滑。

至于新一代低价手机iPhone SE 2，张军认为其产量并不会很高，从2020年起，每季度生产约300万部。本月初，天风国际分析师郭明錤曾表示，苹果将于2020年第一季度推出新一代低价手机iPhone SE 2，起始售价约399美元。

分析人士称，每个季度300万部的产量的确不高。当年苹果推出一代iPhone SE时，前两个季度的销量就高达约2000万部。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：iPhone 11苹果

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